В Италии перевернулся автобус: 26 человек пострадали
Инцидент произошел в субботу, 19 мая, в Италии. В результате съезда автобуса с дороги пассажирский автобус компании Flixbus перевернулся. 26 человек пострадали.
Об этом сообщает местное издание tgcom24.
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Автобус ехал из Турина в Триест по автостраде А4, авария произошла в провинции Порденоне.
Людей госпитализировали в четыре местные больницы. Также сообщается об одном тяжело раненном.
Участок дороги, где перевернулся автобус, перекрыли.
Источник: 24 Канал
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