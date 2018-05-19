В Італії перекинувся автобус: 26 людей постраждали
Інцидент стався у суботу, 19 травня, в Італії. В результаті з’їзду автобуса з дороги пасажирський автобус компанії Flixbus перекинувся. 26 людей постраждали.
Про це повідомляє місцеве видання tgcom24.
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Автобус їхав з Турина в Трієст по автостраді А4, аварія сталася в провінції Порденоне.
Людей госпіталізували до чотирьох місцевих лікарень. Також повідомляється про одного важко пораненого.
Ділянку дороги, де перекинувся автобус, перекрили.
Джерело: 24 Канал
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