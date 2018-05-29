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СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

В Италии победили сторонники тотальной депортации нелегальных мигрантов

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Беженцы из Африки
Беженцы из Африки / news-front.info

Соответственно, спрос на переправку людей в эту страну постепенно уменьшается. Никто не хочет приехать и быть депортированным, но число африканцев, желающих перебраться жить в Европу, не снизилось. Просто сейчас они туда едут через Испанию.

Об этом в своем блоге "Безумный мир" рассказывает Иван Яковина.

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В 2016 году таких было шесть тысяч человек, в 2017 году – 21 тысяча, а до конца апреля текущего года – уже почти пять тысяч, и показатели растут.

Это только зарегистрированные беженцы, до которых добралось государство со своим контролем и учетом. Чаще всего они просто высаживаются на пляже и разбегаются кто куда. Кроме того, в Испанию мигранты часто проникают еще проще – перелезают через забор в испанских анклавах Сеута и Мелилья в Африке.

Местные власти начали бить тревогу. По их словам, в Испании не хватает ни инфраструктуры, ни просто денег для приема такого количества приезжих, у которых обычно вообще ничего с собой нет.

Беженцы с Африки
Беженцы из Африки

Беженцы же, освоившись в Испании, не в библиотеку записываются и не в консерваторию, а занимаются неизвестно какими делами. Для нормальной жизни и работы у них обычно нет ни образования, ни профессии, ни даже знания местного языка.

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Другие европейские страны принимать беженцев у себя не очень хотят. Восточноевропейские члены ЕС даже судятся с Брюсселем за право никого к себе не пускать. В Германии проходят марши ультраправых против беженцев, Австрия строит забор на своих южных границах, а Италия, вон, и вовсе хочет всех депортировать.

В результате значительная часть новоприбывших осядет в Испании. И знаете что? Там тоже очень скоро могут быть внеочередные выборы. Политики из местной правящей Народной партии оказались мошенниками и коррупционерами.

Так вот: есть вероятность того, что и в Испании на выборах победят левые популисты из партии "Подемос", которые мало чем отличаются от итальянских Пяти Звезд. Или же победят правые популисты из партии "Граждане".

В общем, Испания очень скоро может запросто разделить итальянскую политическую судьбу с аналогичными последствиями. Евросоюзу срочно нужны структурные реформы. Иначе эта организация – полезная, прогрессивная и нужная – рискует быть разрушенной под ударами все более агрессивного популизма – как справа, так и слева.

Смотрите полное видео блога "Безумный мир".

 

Теги: Новости политики беженцы Видеоблоги
Источник: 24 Канал
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