В Італії перемогли прихильники тотальної депортаціі нелегальних мігрантів

Відповідно, попит на переправлення людей в цю країну поступово зменшується. Ніхто не хоче приїхати і бути депортованим, але число африканців, охочих перебратися жити до Європи не знизилось. Просто зараз вони туди поїхали через Іспанію.

Про це в своєму блозі "Безумный мир" розповідає Іван Яковина.

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У 2016 році таких було шість тисяч чоловік, в 2017 році – 21 тисяча, а до кінця квітня поточного року – вже майже п'ять тисяч, а показники ростуть.

Це тільки зареєстровані біженці, до яких дісталося держава зі своїм контролем і обліком. Найчастіше вони просто висаджуються на пляжі і розбігаються хто куди. Крім того, в Іспанію мігранти часто проникають ще простіше – перелазять через паркан в іспанських анклавах Сеута і Мелілья в Африці.

Місцева влада почала бити на сполох. За їх словами, в Іспанії не вистачає ні інфраструктури, ні просто грошей для прийому такої кількості приїжджих, у яких зазвичай взагалі нічого з собою немає.



Біженці з Африки

Біженці ж, освоївшись в Іспанії, не в бібліотеки записуються і не в консерваторії, а займаються невідомо якими справами. Для нормального життя і роботи у них зазвичай немає ні освіти, ні професії, ні навіть знання місцевої мови.

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Інші європейські країни приймати біженців у себе не дуже хочуть. Східноєвропейські члени ЄС навіть судяться з Брюсселем за право нікого до себе не пускати. У Німеччині проходять марші ультраправих проти біженців, Австрія будує паркан на своїх південних кордонах, а Італія, он, і зовсім хоче всіх депортувати.

В результаті значна частина новоприбулих осяде в Іспанії. І знаєте що? Там теж дуже скоро можуть бути позачергові вибори.Політики з місцевої правлячої Народної партії виявилися шахраями і корупціонерами.

Так ось: є ймовірність того, що і в Іспанії на виборах переможуть ліві популісти з партії "Подемос", які мало чим відрізняються від італійських П'яти Зірок. Або ж праві популісти переможуть з партії "Громадяни".

Загалом, Іспанія дуже скоро може запросто розділити італійську політичну долю з аналогічними наслідками. Євросоюзу терміново потрібні структурні реформи. Інакше ця організація – корисна, прогресивна і потрібна – ризикує бути зруйнованою під ударами все більш агресивного популізму – як з правого флангу, так і з лівого.

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