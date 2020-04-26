В Италии умер пропутинский пропагандист Джульетто Кьеза: что о нем известно

Итальянский журналист и политик Джульетто Кьеза 26 апреля умер в Италии. Ему было 80 лет. Кьеза участвовал в попытках легализации аннексии Крыма и занимался антиукраинской пропагандой.

Информацию о смерти Кьезы подтвердила его вдова. Об этом сообщает газета La Repubblica.

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Отметим, что журналист находился в списке "Миротворца". На сайте говорится, что он много раз нарушал госграницу Украины, посещая аннексированный Крым. В частности, в составе делегации итальянских депуатов в мае 2016 года.

Что известно о Джульетто Кьезе и его деятельности