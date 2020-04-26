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      В Италии умер пропутинский пропагандист Джульетто Кьеза: что о нем известно

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      Умер итальянский журналист Джульетто Кьеза - что о нем известно
      Джульетто Кьеза / ТАСС

      Итальянский журналист и политик Джульетто Кьеза 26 апреля умер в Италии. Ему было 80 лет. Кьеза участвовал в попытках легализации аннексии Крыма и занимался антиукраинской пропагандой.

      Информацию о смерти Кьезы подтвердила его вдова. Об этом сообщает газета La Repubblica.

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      Отметим, что журналист находился в списке "Миротворца". На сайте говорится, что он много раз нарушал госграницу Украины, посещая аннексированный Крым. В частности, в составе делегации итальянских депуатов в мае 2016 года.

      Что известно о Джульетто Кьезе и его деятельности

      • Кьеза – левый активист. В молодости возглавлял молодежное крыло Итальянской компартии, занимал руководящие посты в Генуе. В 1979 году начал заниматься журналистикой, был редактором официальной газеты компартии L'Unità, а с 1980 года работал ее корреспондентом в Москве. Почти 30 лет был корреспондентом итальянских изданий в России.
      • Оттуда он рассказывал итальянцам "о светлом советском обществе" и перестройке Михаила Горбачева, с которым он подружился.
      • Писал книги о России, был колумнистом многих российских изданий. В своих текстах и публичных выступлениях горячо поддерживал российскую власть и внешнюю политику Кремля.
      • В 2004 году Кьеза был избран в Европарламент от центристской партии "Италия ценностей", вышел из ее фракции и присоединился к фракции Партии европейских социалистов. В 2009 году был выдвинут кандидатом в Европарламент от Латвии от пророссийской партии, но не смог избраться.
      • В 2016 году он посещал аннексированный Крым, а в 2018 году был "наблюдателем" на так называемых выборах боевиков на оккупированном Донбассе.

       

      Автор: Эмал Наби
      Теги: СМИ Новости России Журналисты Российская пропаганда Новости Украины Новости политики
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