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      В Італії помер пропутінський пропагандист Джульєтто К'єза: що про нього відомо

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      Помер італійський журналіст Джульєтто К'єза - що відомо
      Джульєтто К'єза / ТАСС

      Італійський журналіст і політик Джульєтто К'єза 26 квітня помер в Італії. Йому було 80 років. К'єза брав участь в спробах легалізації анексії Криму та займався антиукраїнською пропагандою.

      Інформацію про його смерть підтвердила його вдова. Про це повідомляє газета La Repubblica.

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      Відзначимо, що журналіст перебував в списку "Миротворця". На сайті мовиться, що він чимало разів порушував держкордон України, відвідуючи анексований Крим. Зокрема, в складі делегації італійських депуатів у травні 2016 року.

      Що відомо про Джульєтто К'єзу і його діяльність

      • К'єза – лівий активіст. В молодості очолював молодіжне крило Італійської компартії, займав керівні пости в Генуї. У 1979 році почав займатися журналістикою, був редактором офіційної газети компартії L'Unità, а з 1980 року працював її кореспондентом в Москві. Майже 30 років був кореспондентом італійських видань у Росії.
      • Звідти він розповідав італійцям "про світле радянське суспільство" і перебудову Михайла Горбачова, з яким він подружився.
      • Писав книги про Росію, був колумністом багатьох російських видань. У своїх текстах і публічних виступах палко підтримував російську владу і зовнішню політику Кремля.
      • У 2004 році К'єза був обраний до Європарламенту від центристської партії "Італія цінностей", вийшов з її фракції і приєднався до фракції Партії європейських соціалістів. У 2009 році був висунутий кандидатом в Європарламент від Латвії від проросійської партії, але не зміг обратися.
      • У 2016 році він відвідував анексований Крим, а в 2018 році був "спостерігачем" на так званих виборах бойовиків на окупованому Донбасі.
      Автор: Емал Набі
      Теги: ЗМІ Новини Росії Журналісти Російська пропаганда Новини політики Новини України
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