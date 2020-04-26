В Італії помер пропутінський пропагандист Джульєтто К'єза: що про нього відомо

Італійський журналіст і політик Джульєтто К'єза 26 квітня помер в Італії. Йому було 80 років. К'єза брав участь в спробах легалізації анексії Криму та займався антиукраїнською пропагандою.

Інформацію про його смерть підтвердила його вдова. Про це повідомляє газета La Repubblica. Цікаво Італійські канікули путінських козачків, або справжні причини "допомоги" Росії Відзначимо, що журналіст перебував в списку "Миротворця". На сайті мовиться, що він чимало разів порушував держкордон України, відвідуючи анексований Крим. Зокрема, в складі делегації італійських депуатів у травні 2016 року. Що відомо про Джульєтто К'єзу і його діяльність К'єза – лівий активіст. В молодості очолював молодіжне крило Італійської компартії, займав керівні пости в Генуї. У 1979 році почав займатися журналістикою, був редактором офіційної газети компартії L'Unità, а з 1980 року працював її кореспондентом в Москві. Майже 30 років був кореспондентом італійських видань у Росії.

Звідти він розповідав італійцям "про світле радянське суспільство" і перебудову Михайла Горбачова, з яким він подружився.

Писав книги про Росію, був колумністом багатьох російських видань. У своїх текстах і публічних виступах палко підтримував російську владу і зовнішню політику Кремля .

. У 2004 році К'єза був обраний до Європарламенту від центристської партії "Італія цінностей", вийшов з її фракції і приєднався до фракції Партії європейських соціалістів. У 2009 році був висунутий кандидатом в Європарламент від Латвії від проросійської партії, але не зміг обратися.

У 2016 році він відвідував анексований Крим, а в 2018 році був "спостерігачем" на так званих виборах бойовиків на окупованому Донбасі.