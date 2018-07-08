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В Италии умерла самая старая женщина Европы

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6 июля возле Флоренции в Италии умерла самая старая женщина Европы – 116-летняя Джузеппина Проджетто
6 июля возле Флоренции в Италии умерла самая старая женщина Европы – 116-летняя Джузеппина Проджетто / sardegnalive.net

6 июля возле Флоренции в Италии умерла самая старая женщина Европы – 116-летняя Джузеппина Проджетто. На момент смерти ей было 116 лет и 37 дней.

Она также была вторым старейшим человеком в мире (после 117-летней японки Чихо Мияко), передает ANSA.

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Отмечается, что Джузеппина Проджетто – родом из Сардинии. С 60-х она жила в Монтелуппи, куда перебралась вместе с сыном Ренато Фрау. Известно, что он погиб в возрасте 39 лет, спасая утопающего вблизи Ливорно.

Добавим, что в декабре прошлого года умерла испанка Ана Вела, которую до Проджетто считали самой старой женщиной Европы. На момент смерти ей тоже было 116 лет.

померла найстаріша жінка європиСамая старая женщина Европы  Джузеппина Проджетто  умерла в возрасте 116 лет

Теги: Потери Рекорды Европа
Источник: 24 Канал
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