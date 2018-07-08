6 июля возле Флоренции в Италии умерла самая старая женщина Европы – 116-летняя Джузеппина Проджетто. На момент смерти ей было 116 лет и 37 дней.

Она также была вторым старейшим человеком в мире (после 117-летней японки Чихо Мияко), передает ANSA.

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Отмечается, что Джузеппина Проджетто – родом из Сардинии. С 60-х она жила в Монтелуппи, куда перебралась вместе с сыном Ренато Фрау. Известно, что он погиб в возрасте 39 лет, спасая утопающего вблизи Ливорно.

Добавим, что в декабре прошлого года умерла испанка Ана Вела, которую до Проджетто считали самой старой женщиной Европы. На момент смерти ей тоже было 116 лет.

Самая старая женщина Европы – Джузеппина Проджетто – умерла в возрасте 116 лет