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В Італії померла найстаріша жінка Європи

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6 липня поблизу Флоренції в Італії померла найстаріша жінка Європи – 116-річна Джузеппіна Проджетто
6 липня поблизу Флоренції в Італії померла найстаріша жінка Європи – 116-річна Джузеппіна Проджетто / sardegnalive.net

6 липня поблизу Флоренції в Італії померла найстаріша жінка Європи – 116-річна Джузеппіна Проджетто. На момент смерті їй було 116 років та 37 днів.

Вона також була другою найстаршою людиною у світі (після 117-річної японки Чіхо Міяко), передає ANSA.

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Зазначається, що Джузеппіна Проджетто – родом із Сардинії. Із 60-х вона мешкала у Монтелуппо, куди перебралась разом із сином Ренато Фрау. Відомо, що він загинув у віці 39 років, рятуючи потопельника поблизу Ліворно.

Додамо, що у грудні минулого року померла іспанка Ана Вела, яку до Проджетто вважали найстарішою жінкою Європи. На момент смерті їй теж було 116 років.

померла найстаріша жінка європи
Найстаріша жінка Європи – Джузеппіна Проджетто – померла у віці 116 років

Теги: Втрати Європа Рекорди
Джерело: 24 Канал
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