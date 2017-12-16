03:43
17 груд 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВОЛОДИМИР ПУТІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Космічна експансія
Вєсті Кремля
21:15, 16 грудня
Вєсті.UA.Жир.
Вєсті.UA
19:54, 16 грудня
Ахметов і Ко зможуть підзаробити на арештованому майні попередників
ЦРУ
09:05, 13 грудня
Як Кабмін запхав свого носа в унітази
Підсумки дна
18:00, 10 грудня
Згадати Все. ЛАЗ: автобус-рекордсмен
Згадати все
23:53, 14 грудня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВОЛОДИМИР ПУТІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В Іспанії померла найстаріша жінка Європи

18:55, 16 грудня 1317 Читать новость на русском
В Іспанії померла найстаріша мешканка Європи
В Іспанії померла найстаріша мешканка Європи / lavanguardia.com

В іспанській Барселоні 15 грудня у віці 116 років померла найстаріша жителька Європи Ана Вела.

Про це повідомляє La Vanguardia.

Читайте також: Що їдять довгожителі: ТОП-5 країн

Як передає видання, Ана Вела померла в себе вдома.

Жінка народилася у жовтні 1901 року в Кордові, самотужки виховувала чотирьох дітей, в різний час працювала кравчинею і керувала продовольчим магазином у Малазі.

Велу вважали найстарішою мешканкою Європи з квітня цього року, коли у віці 117 років померла італійка Емма Морано.

Загалом, іспанка була третьою у списку довгожителів світу – старше неї була тільки японська пара.

Нагадаємо, 3 листопада на Чернігівщині померла найстаріша жителька України – 117-річна Христина Нагорна.

Теги: Втрати
Джерело: 24 Канал
Новини за 16 грудня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня , 11:52
Військові навчання "Захід-2017" розпочалися з надзвичайної ситуації, – ЗМІ
15 вересня , 00:03
Активісти показали приголомшливо масштабну династію прокурорів та їхні статки
 18 серпня , 10:25
У мережі сповістили про ліквідацію 25-річного терориста "ДНР"
9 жовтня , 06:03
Голова НАЗК отримала 100 тисяч гривень "на оздоровлення"
 9 жовтня , 18:27
В окупований Крим завезли турбіни Siemens, – Reuters
 5 липня , 20:42
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук