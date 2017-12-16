В Іспанії померла найстаріша жінка Європи

В іспанській Барселоні 15 грудня у віці 116 років померла найстаріша жителька Європи Ана Вела.

Про це повідомляє La Vanguardia.

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Як передає видання, Ана Вела померла в себе вдома.

Жінка народилася у жовтні 1901 року в Кордові, самотужки виховувала чотирьох дітей, в різний час працювала кравчинею і керувала продовольчим магазином у Малазі.

Велу вважали найстарішою мешканкою Європи з квітня цього року, коли у віці 117 років померла італійка Емма Морано.

Загалом, іспанка була третьою у списку довгожителів світу – старше неї була тільки японська пара.

Нагадаємо, 3 листопада на Чернігівщині померла найстаріша жителька України – 117-річна Христина Нагорна.