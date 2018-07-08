Умер Левко Лукьяненко: почему этого деятеля называют отцом независимости Украины

Умер Левко Лукьяненко. Этот украинский диссидент, политический и общественный деятель, бывший политзаключенный оставил значительный след в истории Украины. 24 канал собрал для Вас самые интересные факты об этой незаурядной личности.

Жизненный путь Левко Лукьяненко

Родился Левко Лукьяненко 24 августа 1928 года в селе Хриповка, Черниговской области. Что интересно, именно в этот день через 63 года его любимая Украина провозгласит такую долгожданную независимость, а автором "Акта провозглашения независимости Украины" был именно наш герой.

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Левко Лукьяненко фактически с юности выступал против тоталитарного режима Кремля

Возвращаясь к более раннему периоду, известно, что с раннего детства он много читал и в своих мыслях занимался судьбой украинского народа. В конце 1944 года его отправили из школы в райвоенкомат для двухнедельной военной подготовки, откуда забрали в ряды Красной Армии, несмотря на возраст, потому что не смог предоставить справку о годе своего рождения. Через четыре года по очередной переписи записался 1927 годом, чтобы иметь основания для демобилизации вместе с 1927 годом. Пробыл будущий политик в советском войске до 1953 года: служил несколько месяцев в Житомире, а потом в Киеве, а также с октября 1945 служил в Австрии, затем – на Кавказе в городах Орджоникидзе, Нахичевань, был командиром мотоциклетного взвода. К слову, именно во время службы, когда он уехал в отпуск домой, увидел нужду, унижение, пришел к выводу, что надо бороться за независимую Украину и этому следует посвятить жизнь – произошло это в 1950 году.

В 1951 году Левко Лукьяненко вступил в комсомол, а потом и в партию. А в 1953 году стал студентом юридического факультета Московского университета, правда перед этим еще закончил вечернюю офицерскую школу. Выпустившись с того времени столичного учреждения высшего образования, с 1958 года Левко Лукьяненко работал штатным пропагандистом Радеховского райкома КПСС, а с 1959 года – работником адвокатуры Глинянского района Львовской области. В течение этого периода, а именно в 1954 году Левко Лукьяненко женился. Впоследствии поселился с женой на Радеховщине.

Там он вместе со Степаном Вируном и Василием Луцьковым, поняв, что ранее выбранный ими путь является ошибочным, решили ориентироваться на подпольную борьбу и создали оппозиционный советской власти Украинский рабоче-крестьянский союз, в котором выступал за конституционное отделение Украины от СССР. За это в январе 1961 он исключается из КПСС и его Львовский областной суд приговаривает к расстрелу "за антисоветскую агитацию и пропаганду". Однако приговор впоследствии заменяют тюремным заключением сроком на 15 лет. Наказание диссидент отбывал в Мордовии в лагере строгого режима ЖХ 385/7, а с 1967г три года во Владимирской тюрьме, затем снова – в Мордовии.

10 декабря 1975 года, в день прав человека, Левко Лукьяненко вместе с другими политзаключенными объявил голодовку: именно в этот день его вывезли в Черниговскую тюрьму, где содержали до истечения срока.

В 1976 политзаключенный вышел на свободу и стал одним из основателей Украинской Хельсинской группы, однако в 1977-м его снова арестовали и приговорили к 10 годам тюрьмы и 5 годам ссылки. Левко Лукьяненко вышел на свободу через 11 лет – в 1988 году. То есть 26 лет своей жизни он провел в заключении.

В марте 1988 года политического и общественного деятеля заочно избрали председателем восстановленной УГГ, которая действует как Украинский Хельсинкский Союз (УГС). 23 апреля 1988 ему предложили выехать за границу, однако тот отказался, потому что видел, что ситуация в стране меняется, вырисовывается перспектива создания политической партии. Указом Президиума Верховного Совета от 30 ноября 1988 Левко Лукьяненко был помилован и освобожден из ссылки. В начале 1989 года он вернулся в Украину.

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Левко Лукьяненко выступает в ВР в начале 90-х

В апреле 1990 года на учредительном съезде УГС его избрали председателем созданной на его базе Украинской республиканской партии (СРП). В марте 1990 года Левко Лукьяненко был избран депутатом Верховной Рады Украины I созыва от Железнодорожного избирательного округа № 196 (Ивано-Франковская область). Впоследствии он стал депутатом еще в трех созывах (1994, 2002 и 2006 годы), а 16 июня 2007 вышел из Верховной рады по собственному желанию. Также в начале 90-х был членом комиссии по вопросам законодательства и законности, членом Конституционной комиссии, заместителем председателя Народного Совета.

Что интересно, 1 декабря 1991 года Левко Лукьяненко баллотировался на пост Президента Украины, но проиграл, набрав 1 432 556 голосов, или 4,49% (3-й результат из 6 претендентов). 18 июня 1992 года сложил полномочия депутата и оставил должность председателя УРП в связи с назначением Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Канаде. Однако в ноябре 1993 года из-за несогласия с политикой правительства Украины подал в отставку и вернулся в Украину.

С 1998 года он является председателем Украинской ассоциации исследователей голодоморов в Украине. Также в свое время был президентом Украинского звена Всемирной лиги за свободу и демократию; членом специального совета "Гражданской инициативы "Форум национального спасения " (с февраля 2001) членом редакционной комиссии, представителем Гражданского комитета защиты Конституции "Украина без Кучмы" для ведения переговоров с представителями режима (с февраля 2001-го).

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Добавим, что Левко Лукьяненко был Академиком Академии наук высшей школы Украины (АНВШ, 2001), почетным доктором права Альбертского университета (1993, Канада).

Награды

Указом Президента Украины Виктора Ющенко № 665/2005 от 19 апреля 2005 года за несокрушимую волю, гражданское мужество и самоотверженность в отстаивании идеалов свободы и демократии, выдающийся личный вклад в становление и развитие независимого Украинского государства народному депутату Украины Левко Григорьевич Лукьяненко присвоено звание Герой Украины с вручением ордена Государства.

Также его награждали Орденом князя Ярослава Мудрого V степени (22.11.2007, за активность и настойчивость в донесении до мирового сообщества правды о голодоморах в Украине в XX веке, многолетнюю плодотворную общественно-политическую деятельность), Почетным знаком отличия Президента Украины (орден "За заслуги" III степени, 1992); медалью имени Святого Владимира "Борцам за волю Украины" (1991, СКВУ).

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В 2016 году президент Украины Петр Порошенко вручил Левко Лукьяненко Национальную премии Украины имени Тараса Шевченко.

Так встречали украинцы Левко Лукьяненко после провозглашения независимости

Произведения

С конца 80-х годов Левко Лукьяненко начал литературную карьеру. При жизни он написал много книг. Самой известной работой начала 90-х стала книга "Исповедь в камере смертников", в которой он описал свою борьбу за независимость Украины. Среди его работ стоит отметить и такие произведения: "Что дальше?" (1989), "Исповедь в камере смертников" (1991), "За Украину, за ее свободу ..." (1991), "Верую в Бога и в Украину" (1991), "Не дам погибнуть Украине!" (1994), "Рождение новой эры" (1997), "В стране кленового листа" (1998), "Национальная идея и национальная воля" (2008), "непобедимость" (2008), "Где ты, судьба Украины?" (2011), пятитомник "Со времен неволи" (2005-2013), а также многочисленные статьи.