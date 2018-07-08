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Умер Левко Лукьяненко: почему этого деятеля называют отцом независимости Украины

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Умер Левко Лукьяненко: биография одной из самых выдающихся фигур в истории Украины
Умер Левко Лукьяненко: биография одной из самых выдающихся фигур в истории Украины / "Украинский интерес"

Умер Левко Лукьяненко. Этот украинский диссидент, политический и общественный деятель, бывший политзаключенный оставил значительный след в истории Украины. 24 канал собрал для Вас самые интересные факты об этой незаурядной личности.

Жизненный путь Левко Лукьяненко

Родился Левко Лукьяненко 24 августа 1928 года в селе Хриповка, Черниговской области. Что интересно, именно в этот день через 63 года его любимая Украина провозгласит такую долгожданную независимость, а автором "Акта провозглашения независимости Украины" был именно наш герой.

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Левко Лук'яненко, смерть, втрати, СРСР, Історія

Левко Лукьяненко фактически с юности выступал против тоталитарного режима Кремля

Возвращаясь к более раннему периоду, известно, что с раннего детства он много читал и в своих мыслях занимался судьбой украинского народа. В конце 1944 года его отправили из школы в райвоенкомат для двухнедельной военной подготовки, откуда забрали в ряды Красной Армии, несмотря на возраст, потому что не смог предоставить справку о годе своего рождения. Через четыре года по очередной переписи записался 1927 годом, чтобы иметь основания для демобилизации вместе с 1927 годом. Пробыл будущий политик в советском войске до 1953 года: служил несколько месяцев в Житомире, а потом в Киеве, а также с октября 1945 служил в Австрии, затем – на Кавказе в городах Орджоникидзе, Нахичевань, был командиром мотоциклетного взвода. К слову, именно во время службы, когда он уехал в отпуск домой, увидел нужду, унижение, пришел к выводу, что надо бороться за независимую Украину и этому следует посвятить жизнь – произошло это в 1950 году.

В 1951 году Левко Лукьяненко вступил в комсомол, а потом и в партию. А в 1953 году стал студентом юридического факультета Московского университета, правда перед этим еще закончил вечернюю офицерскую школу. Выпустившись с того времени столичного учреждения высшего образования, с 1958 года Левко Лукьяненко работал штатным пропагандистом Радеховского райкома КПСС, а с 1959 года – работником адвокатуры Глинянского района Львовской области. В течение этого периода, а именно в 1954 году Левко Лукьяненко женился. Впоследствии поселился с женой на Радеховщине.

Там он вместе со Степаном Вируном и Василием Луцьковым, поняв, что ранее выбранный ими путь является ошибочным, решили ориентироваться на подпольную борьбу и создали оппозиционный советской власти Украинский рабоче-крестьянский союз, в котором выступал за конституционное отделение Украины от СССР. За это в январе 1961 он исключается из КПСС и его Львовский областной суд приговаривает к расстрелу "за антисоветскую агитацию и пропаганду". Однако приговор впоследствии заменяют тюремным заключением сроком на 15 лет. Наказание диссидент отбывал в Мордовии в лагере строгого режима ЖХ 385/7, а с 1967г три года во Владимирской тюрьме, затем снова – в Мордовии.

10 декабря 1975 года, в день прав человека, Левко Лукьяненко вместе с другими политзаключенными объявил голодовку: именно в этот день его вывезли в Черниговскую тюрьму, где содержали до истечения срока.

В 1976 политзаключенный вышел на свободу и стал одним из основателей Украинской Хельсинской группы, однако в 1977-м его снова арестовали и приговорили к 10 годам тюрьмы и 5 годам ссылки. Левко Лукьяненко вышел на свободу через 11 лет – в 1988 году. То есть 26 лет своей жизни он провел в заключении.

В марте 1988 года политического и общественного деятеля заочно избрали председателем восстановленной УГГ, которая действует как Украинский Хельсинкский Союз (УГС). 23 апреля 1988 ему предложили выехать за границу, однако тот отказался, потому что видел, что ситуация в стране меняется, вырисовывается перспектива создания политической партии. Указом Президиума Верховного Совета от 30 ноября 1988 Левко Лукьяненко был помилован и освобожден из ссылки. В начале 1989 года он вернулся в Украину.

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Левко Лук'яненко, смерть, втрати, СРСР, Історія

Левко Лукьяненко выступает в ВР в начале 90-х

В апреле 1990 года на учредительном съезде УГС его избрали председателем созданной на его базе Украинской республиканской партии (СРП). В марте 1990 года Левко Лукьяненко был избран депутатом Верховной Рады Украины I созыва от Железнодорожного избирательного округа № 196 (Ивано-Франковская область). Впоследствии он стал депутатом еще в трех созывах (1994, 2002 и 2006 годы), а 16 июня 2007 вышел из Верховной рады по собственному желанию. Также в начале 90-х был членом комиссии по вопросам законодательства и законности, членом Конституционной комиссии, заместителем председателя Народного Совета.

Что интересно, 1 декабря 1991 года Левко Лукьяненко баллотировался на пост Президента Украины, но проиграл, набрав 1 432 556 голосов, или 4,49% (3-й результат из 6 претендентов). 18 июня 1992 года сложил полномочия депутата и оставил должность председателя УРП в связи с назначением Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Канаде. Однако в ноябре 1993 года из-за несогласия с политикой правительства Украины подал в отставку и вернулся в Украину.

С 1998 года он является председателем Украинской ассоциации исследователей голодоморов в Украине. Также в свое время был президентом Украинского звена Всемирной лиги за свободу и демократию; членом специального совета "Гражданской инициативы "Форум национального спасения " (с февраля 2001) членом редакционной комиссии, представителем Гражданского комитета защиты Конституции "Украина без Кучмы" для ведения переговоров с представителями режима (с февраля 2001-го).

Левко Лук'яненко, смерть, втрати, СРСР, Історія, Чорновіл, Горинь

Три самых известных украинских деятеля в современной истории: Михаил Горынь, Левко Лукьяненко и Вячеслав Чорновил

Добавим, что Левко Лукьяненко был Академиком Академии наук высшей школы Украины (АНВШ, 2001), почетным доктором права Альбертского университета (1993, Канада).

Награды

Указом Президента Украины Виктора Ющенко № 665/2005 от 19 апреля 2005 года за несокрушимую волю, гражданское мужество и самоотверженность в отстаивании идеалов свободы и демократии, выдающийся личный вклад в становление и развитие независимого Украинского государства народному депутату Украины Левко Григорьевич Лукьяненко присвоено звание Герой Украины с вручением ордена Государства.

Также его награждали Орденом князя Ярослава Мудрого V степени (22.11.2007, за активность и настойчивость в донесении до мирового сообщества правды о голодоморах в Украине в XX веке, многолетнюю плодотворную общественно-политическую деятельность), Почетным знаком отличия Президента Украины (орден "За заслуги" III степени, 1992); медалью имени Святого Владимира "Борцам за волю Украины" (1991, СКВУ).

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В 2016 году президент Украины Петр Порошенко вручил Левко Лукьяненко Национальную премии Украины имени Тараса Шевченко.

Левко Лук'яненко, смерть, втрати, СРСР, Історія, Чорновіл, ГориньТак встречали украинцы Левко Лукьяненко после провозглашения независимости

Произведения

С конца 80-х годов Левко Лукьяненко начал литературную карьеру. При жизни он написал много книг. Самой известной работой начала 90-х стала книга "Исповедь в камере смертников", в которой он описал свою борьбу за независимость Украины. Среди его работ стоит отметить и такие произведения: "Что дальше?" (1989), "Исповедь в камере смертников" (1991), "За Украину, за ее свободу ..." (1991), "Верую в Бога и в Украину" (1991), "Не дам погибнуть Украине!" (1994), "Рождение новой эры" (1997), "В стране кленового листа" (1998), "Национальная идея и национальная воля" (2008), "непобедимость" (2008), "Где ты, судьба Украины?" (2011), пятитомник "Со времен неволи" (2005-2013), а также многочисленные статьи.

Автор: Андрей Шляхтин
Теги: Литература Новости Украины История Статьи Публикации СССР Левко Лукьяненко
Источник: 24 канал
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