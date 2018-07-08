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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Умер Левко Лукьяненко: названа причина смерти отца Независимости Украины

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Обнародована причина смерти Левко Лукьяненко
Обнародована причина смерти Левко Лукьяненко / Интернет-издание МИР

Украинский диссидент, бывший политзаключенный и нардеп четырех созывов Левко Лукьяненко имел серьезные проблемы со здоровьем. В частности, в "Феофании", где он перед уходом в мир иной попал в реанимацию, его лечили от последствий инсульта.

Об этом рассказала Надежда Лукьяненко, жена одной из самых выдающихся фигур в современной истории Украины, передает ТСН.

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По словам женщины, ее муж давно имел проблемы со здоровьем.

Как отметила пани Надия, Левко Лукьяненко перенес лейкоз, а впоследствии имел и проблемы с тромбами и лейкоцитами.

Несколько дней назад он попал в больницу, а именно в реанимацию, и здесь украинского общественного и политического деятеля лечили от последствий инсульта, продолжила она.

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что вечером 7 июля Левко Лукьяненко умер в одной из больниц Киева. До этого украинский писатель и политик Владимир Яворивский сообщил, что Лукьяненко попал в реанимацию. 24 августа ему исполнилось бы 90 лет.

Теги: Новости Украины Левко Лукьяненко Потери
Источник: 24 Канал
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