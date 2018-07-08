08:29
8 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
25°C 14°C
  • понеділок
    26°C 18°C
  • вівторок
    26°C 20°C
  • середа
    27°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Воскресіння Путіна. Космічне прокляття РФ
Вєсті Кремля
20:30, 7 липня
Вєсті.UA. Жир. Радикальні амбіції Ляшка. Українська Юлія д'Арк
Вєсті.UA
18:20, 7 липня
Ваша фірма вже не ваша: як працюють брудні реєстратори і чи можна покласти їхнім махінаціям край
ЦРУ
09:03, 6 липня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. Пан+Пані: перша газета "про це"
Згадати все
22:57, 6 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Помер Левко Лук'яненко: названо причину смерті батька Незалежності України

1535
Оприлюднено причину смерті Левка Лук'яненка
Оприлюднено причину смерті Левка Лук'яненка / інтернет-видання МИР

Український дисидент, колишній політв'язень і екс-нардеп Левко Лук'яненко мав серйозні проблеми зі здоров'ям. Зокрема, у "Феофанії", де він перед відходом на той світ потрапив до реанімації, його лікували від наслідків інсульту.

Про це розповіла Надія Лук’яненко, дружина однієї із найвидатніших постатей у сучасній історії України, передає ТСН.

Читайте також: Порошенко відреагував на смерть батька Незалежності Лук'яненка

За словами жінки, її чоловік давно мав проблеми зі здоров’ям.

Як зауважила пані Надія, Левко Лук’яненко перехворів на лейкоз, а згодом мав і проблеми з тромбами та лейкоцитами.

Кілька днів тому він потрапив до лікарні, а саме до реанімації, і тут українського громадського та політичного діяча лікували від наслідків інсульту, продовжила вона. 

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що надвечір 7 липня Левко Лук’яненко помер у одній із лікарень Києва. До цього український письменник і політик Володимир Яворівський сповістив, що Лук’яненко потрапив до реанімації. 24 серпня йому мало б виповнитися 90 років.

Теги: Новини України Левко Лук'яненко Втрати
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Крымский мост в фото: пустота и... пустота!
сьогодні, 08:15 Крымский мост в фото: пустота и... пустота!
Злой Одессит 259
Головні новини 7 липня: помер Левко Лук'яненко, майбутня зустріч Путіна та Трампа
7 липня, 22:47 Головні новини 7 липня: помер Левко Лук'яненко, майбутня зустріч Путіна та Трампа
2649
Тимошенко, "Страна" та Кремль: як росіяни готуються до виборів президента України
7 липня, 22:00 Тимошенко, "Страна" та Кремль: як росіяни готуються до виборів президента України
Олексій Чибісов 1480
Шокуюча правда про мукачівські події 2015 року: "Правий сектор" проти "тітушок" місцевих царьків
7 липня, 20:00 Шокуюча правда про мукачівські події 2015 року: "Правий сектор" проти "тітушок" місцевих царьків
Віталій Дейнега 2581
Найбільша небезпека для України напередодні виборів у 2019 році
7 липня, 19:07 Найбільша небезпека для України напередодні виборів у 2019 році
Блог Медіа 1269
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук