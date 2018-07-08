Помер Левко Лук'яненко: названо причину смерті батька Незалежності України

Український дисидент, колишній політв'язень і екс-нардеп Левко Лук'яненко мав серйозні проблеми зі здоров'ям. Зокрема, у "Феофанії", де він перед відходом на той світ потрапив до реанімації, його лікували від наслідків інсульту.

Про це розповіла Надія Лук’яненко, дружина однієї із найвидатніших постатей у сучасній історії України, передає ТСН.

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За словами жінки, її чоловік давно мав проблеми зі здоров’ям.

Як зауважила пані Надія, Левко Лук’яненко перехворів на лейкоз, а згодом мав і проблеми з тромбами та лейкоцитами.

Кілька днів тому він потрапив до лікарні, а саме до реанімації, і тут українського громадського та політичного діяча лікували від наслідків інсульту, продовжила вона.

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що надвечір 7 липня Левко Лук’яненко помер у одній із лікарень Києва. До цього український письменник і політик Володимир Яворівський сповістив, що Лук’яненко потрапив до реанімації. 24 серпня йому мало б виповнитися 90 років.