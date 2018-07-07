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Порошенко відреагував на смерть батька Незалежності Лук'яненка

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Він – з когорти справжніх Героїв, а вони не вмирають, – Порошенко про Лук'яненка
Він – з когорти справжніх Героїв, а вони не вмирають, – Порошенко про Лук'яненка / Фото з відкритих джерел

Президент України Петро Порошенко висловив слова жалю щодо смерті українського дисидента, громадського та політичного діяча Левка Лук'яненка.

Відповідний допис з’явився на його сторінці у Facebook.

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"Смерть вирвала у нас того, хто був живим символом незламності українського духу, хто виборов нам Незалежність України у ХХ сторіччі – Левка Лук‘яненка", – зауважив український лідер.

Як підкреслив Порошенко, Левка Лук’яненка не зламали радянські концтабори, не налякала нинішня російська агресія.

"Він передав нам головний вогонь свого життя – любов до України. Він – з когорти справжніх Героїв! А вони не вмирають. Вічна пам'ять..." – підсумував президент.

Нагадаємо, Левко Лук’яненко помер надвечір 7 липня. Політв’язень і колишній народний депутат України страждав від тривалої хвороби. У серпні йому виповнилося б 90 років.

Теги: Левко Лук'яненко Втрати Історія Президент України Петро Порошенко Новини України Новини політики
Джерело: 24 канал
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