00:17
8 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
16°C
25°C 16°C
  • понеділок
    26°C 18°C
  • вівторок
    26°C 20°C
  • середа
    27°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Воскресіння Путіна. Космічне прокляття РФ
Вєсті Кремля
20:30, 7 липня
Вєсті.UA. Жир. Радикальні амбіції Ляшка. Українська Юлія д'Арк
Вєсті.UA
18:20, 7 липня
Ваша фірма вже не ваша: як працюють брудні реєстратори і чи можна покласти їхнім махінаціям край
ЦРУ
09:03, 6 липня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. Пан+Пані: перша газета "про це"
Згадати все
22:57, 6 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Як Левко Лук'яненко наблизив Україну до незалежності

87 Читать новость на русском

Вічний революціонер, як називали його друзі, пішов у вічність. 7 липня, не доживши двох місяців до свого 90-річчя, помер Левко Лук'яненко. Головний урок свого життя – бути чесним і допомагати людям – Левко отримав ще в дитинстві, від тата. І не зраджував йому ніколи, не зважаючи на 26 років ув'язнення, тортури і приниження.

Він народився 24 серпня, яке згодом стане Днем незалежності, за яку він боровся усе своє життя.

Читайте також:  У рабів нюх на зиск, а ми захищаємо свою державу: найцікавіші висловлювання Левка Лук’яненка

Лук'яненко помер на 89-му році життя в лікарні "Феофанія", до якої його госпіталізували кілька днів тому.

Десь чотири дні тому він потрапив у лікарню. Ніби йому стало краще, я з ним розмовляв, але говорити йому було дуже важко. А сьогодні дружина передзвонила і сказала, що він у реанімації і без свідомості,
– ще вдень розповідав письменник і соратник Левка Лук'яненка Володимир Яворівський.

Лук'яненко перехворів на лейкоз, мав проблеми із тромбами та лейкоцитами. А зараз лікувався від наслідків інсульту.

Здоров'я Лукяненко підточили довгі роки ув'язнення. Адже 26 років свого життя він провів у радянських таборах. Вперше його засудили до розстрілу за антирадянську агітацію і пропаганду. Але згодом вирок пом'якшили – замінили ув'язненням на 15 років. Більшу частину терміну відсидів в Мордовії, в одній камері з бійцями УПА.

Найбільшим його життєвим кредо була любов до України і бажання, щоб наша держава відбулася. Його любов до України не могли зламати жодні життєві випробування,
– сказав український політичний діяч, радянський дисидент і політв'язень Степан Хмара.

Він вийшов на свободу і в 76-ому разом з іншими українськими дисидентами заснував правозахисну спілку Українська Гельсінська група. Та невдовзі – знову арешт. І ще 10 років тюрми і 5 років заслання. Його визнали небезпечним рецидивістом, бо розповідав Заходу про порушення прав людини в СРСР.

Читайте також:  Левко Лук'яненко: Розпад Росії неминучий

З-за ґрат вийшов аж у 88-ому році. У своєму зошиті написав проект Акту про незалежність України. Саме його ухвалили 24 серпня 27 років тому.

Після проголошення незалежності Лук'яненко балотувався в президенти України. Але програв Кравчукові так само, як Чорновіл. У 1991 році український народ не міг обрати президентом націоналіста, оскільки саме це слово лякало людей. Тому обрав зрозумілішого їм Кравчука.

Все дуже просто: країна і на той час, і на сьогодні, хоча зараз набагато меншою мірою, але залишається консервативною. Треба віддати належне Левку Лук’яненку, покійному В’ячеславу Чорноволу і багатьом іншим лідерам націонал-демократичного руху, які доклали величезних зусиль, щоб підштовхнути і посткомуністичні еліти українські до вибору на користь незалежності,
– зазначив політолог Володимир Фесенко.

Політичну діяльність продовжив у Верховній Раді. Лук'яненко був депутатом чотирьох скликань. На початку 90-х був українським послом в Канаді. А в 2006-ому заснував власну Українську республіканську партію. У 2013 вирішив піти у відставку з керування політсилою, проте залишився суспільно активним. Часто виступав перед студентами, їздив до військових на передову. Привозив їм книги і вчив, як не здаватися в боротьбі проти Росії. 

Теги: Новини України Левко Лук'яненко Втрати
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за 7 липня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 7 липня: помер Левко Лук'яненко, майбутня зустріч Путіна та Трампа
7 липня, 22:47 Головні новини 7 липня: помер Левко Лук'яненко, майбутня зустріч Путіна та Трампа
1676
Тимошенко, "Страна" та Кремль: як росіяни готуються до виборів президента України
7 липня, 22:00 Тимошенко, "Страна" та Кремль: як росіяни готуються до виборів президента України
Олексій Чибісов 775
Шокуюча правда про мукачівські події 2015 року: "Правий сектор" проти "тітушок" місцевих царьків
7 липня, 20:00 Шокуюча правда про мукачівські події 2015 року: "Правий сектор" проти "тітушок" місцевих царьків
Віталій Дейнега 1835
Найбільша небезпека для України напередодні виборів у 2019 році
7 липня, 19:07 Найбільша небезпека для України напередодні виборів у 2019 році
Блог Медіа 1053
"Людина-мураха та Оса": фільм про розмір
7 липня, 17:00 "Людина-мураха та Оса": фільм про розмір
Юлія Ліпенцева 422
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук