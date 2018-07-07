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Как Левко Лукьяненко приблизил Украину к независимости

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Вечный революционер, как называли его друзья, ушел в вечность. 7 июля, не дожив двух месяцев до своего 90-летия, скончался Левко Лукьяненко. Главный урок своей жизни – быть честным и помогать людям – Левко получил еще в детстве, от папы. И не изменял ему никогда, не смотря на 26 лет заключения, пытки и унижения.

Он родился 24 августа, который впоследствии станет Днем независимости, за которую он боролся всю свою жизнь.

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Лукьяненко умер на 89-м году жизни в больнице "Феофания", в которую его госпитализировали несколько дней назад.

Где-то четыре дня назад он попал в больницу. Казалось ему стало лучше, я с ним разговаривал, но говорить ему было очень трудно. А сегодня жена перезвонила и сказала, что он в реанимации и без сознания,
– еще днем рассказывал писатель и соратник Левка Лукьяненко Владимир Яворивский.

Лукьяненко переболел лейкозом, имел проблемы с тромбами и лейкоцитами. А сейчас лечился от последствий инсульта.

Здоровье Лукьяненко подточили долгие годы заключения. Ведь 26 лет своей жизни он провел в советских лагерях. Впервые его приговорили к расстрелу за антисоветскую агитацию и пропаганду. Но впоследствии приговор смягчили – заменили заключением на 15 лет. Большую часть срока отсидел в Мордовии, в одной камере с бойцами УПА.

Самым большим его жизненным кредо была любовь к Украине и желание, чтобы наше государство состоялось. Его любовь к Украине не могли сломать никакие жизненные испытания,
– сказал украинский политический деятель, советский диссидент и политзаключенный Степан Хмара.

Он вышел на свободу и в 76-м вместе с другими украинскими диссидентами основал правозащитный союз "Украинская Хельсинкская группа". Но вскоре – снова арест. И еще 10 лет тюрьмы и 5 лет ссылки. Его признали опасным рецидивистом, ибо рассказывал Западу о нарушении прав человека в СССР.

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Из-за решетки вышел аж в 88-ом году. В своей тетради написал проект Акта о независимости Украины. Именно его приняли 24 августа 27 лет назад.

После провозглашения независимости Лукьяненко баллотировался в президенты Украины. Но проиграл Кравчуку так же, как Чорновил. В 1991 году украинский народ не мог избрать президентом националиста, поскольку именно это слово пугало людей. Поэтому выбрал понятливого им Кравчука.

Все очень просто: страна и на то время, и сегодня, хотя сейчас в гораздо меньшей степени, но остается консервативной. Надо отдать должное Левко Лукьяненко, покойному Вячеславу Чорновилу и многим другим лидерам национал-демократического движения, которые приложили огромные усилия, чтобы подтолкнуть и посткоммунистические элиты украинские к выбору в пользу независимости,
– отметил политолог Владимир Фесенко.

Политическую деятельность продолжил в Верховной Раде. Лукьяненко был депутатом четырех созывов. В начале 90-х был украинским послом в Канаде. А в 2006-м основал собственную Украинскую республиканскую партию. В 2013 решил уйти в отставку из управления политсилой, однако остался общественно активным. Часто выступал перед студентами, ездил к военным на передовую. Привозил им книги и учил, как не сдаваться в борьбе против России.

Теги: Новости Украины Потери Левко Лукьяненко
Источник: 24 канал
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