Порошенко отреагировал на смерть отца Независимости Лукьяненко

Президент Украины Петр Порошенко выразил слова сожаления касаемо смерти украинского диссидента, общественного и политического деятеля Левка Лукьяненко.

Соответствующее сообщение появилось на его странице в Facebook.

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"Смерть вырвала у нас того, кто был живым символом несокрушимости украинского духа, кто завоевал нам Независимость Украины в ХХ веке – Левка Лукьяненко", – отметил украинский лидер.

Как подчеркнул Порошенко, Левка Лукьяненко не сломали советские концлагеря, не испугала нынешняя российская агрессия.

"Он передал нам главный огонь своей жизни – любовь к Украине. Он – из когорты настоящих Героев! А они не умирают. Вечная память...", – подытожил президент.

Напомним, Левко Лукьяненко умер вечером 7 июля. Политзаключенный и народный депутат четырех созывов страдал от продолжительной болезни. В августе ему исполнилось бы 90 лет.