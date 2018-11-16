В Италии возник скандал между вице-премьерами: известна причина

Между заместителем премьер-министра Луиджи Ди Майо и министром внутренних дел Италии Маттео Сальвини обострился конфликт из-за строительства установок для сжигания мусора.

Конфликт спровоцировал "напряженность в правительстве", говорится на сайте ANSA.

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Конфликт между коалиционными партнерами обострился 16 ноября после того, как Сальвини выступил за установление мусоросжигательных установок для бытового мусора в каждой провинции в южном регионе Кампания. В этом регионе очень большой проблемой является незаконное сжигание отходов.

Мне жаль, что возник этот скандал со мусоросжигательными установками, поскольку он основывается на вопросе, который не должен подниматься, потому что он отсутствует в правительственном контракте,

– отметил Луиджи Ди Майо.

Кроме того, Ди Майо заявил, что бытовой мусор не имеет ничего общего с нелегальным сжиганием, поскольку эта проблема в основном касается промышленных отходов. Региону нужны заводы для компостирования, для переработки механических отходов, а не использование мусоросжигательных установок.