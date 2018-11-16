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      В Италии произошел взрыв в железнодорожном тоннеле: фото

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      В Италии в железнодорожном тоннеле между Неаполем и Салерно произошел взрыв
      В Италии в железнодорожном тоннеле между Неаполем и Салерно произошел взрыв / narodna-pravda.ua

      В Италии в железнодорожном тоннеле между Неаполем и Салерно произошел сильный взрыв. В результате пять человек получили ранения.

      Об этом сообщает ANSA.

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      Пожар в тоннеле вспыхнул в результате взрыва цистерны. В это время в тоннеле проводили профилактические работы. Огонь перекинулся и на автомобиль обслуживающей компании.

      Очевидцы и полиция опубликовали фото с места происшествия в Twitter.

      В результате инцидента травмированы пятеро рабочих. Более того, состояние одного из них тяжелое. Движение поездов железнодорожным тоннелем приостановили, а часть рейсов направили альтернативным маршрутом.

      Теги: Взрыв Пожар Жертвы Аварии и ДТП
      Источник: 24 Канал
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