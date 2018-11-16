В Италии произошел взрыв в железнодорожном тоннеле: фото

В Италии в железнодорожном тоннеле между Неаполем и Салерно произошел сильный взрыв. В результате пять человек получили ранения.

Об этом сообщает ANSA.

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Пожар в тоннеле вспыхнул в результате взрыва цистерны. В это время в тоннеле проводили профилактические работы. Огонь перекинулся и на автомобиль обслуживающей компании.

Очевидцы и полиция опубликовали фото с места происшествия в Twitter.

New post (LINEA NAPOLI-SALERNO: ROGO NELLA GALLERIA FERROVIARIA SANTA LUCIA, FERITI 5 OPERAI, UNO GRAVEMENTE) has been published on AppiaPolis - News in Tempo Reale - https://t.co/3TzktdX3or pic.twitter.com/pXb1EQtgUK — Appia Polis (@AppiaPolis) 16 ноября 2018 г.

В результате инцидента травмированы пятеро рабочих. Более того, состояние одного из них тяжелое. Движение поездов железнодорожным тоннелем приостановили, а часть рейсов направили альтернативным маршрутом.