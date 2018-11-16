В Італії стався вибух у залізничному тунелі: фото
В Італії у залізничному тунелі між Неаполем і Салерно стався сильний вибух. Внаслідок цього п’ятеро людей отримали поранення.
Про це повідомляє ANSA.
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Пожежа у тунелі спалахнула в результаті вибуху цистерни. У цей час у тунелі проводили профілактичні роботи. Вогонь перекинувся і на автомобіль обслуговуючої компанії.
Очевидці та поліція опублікували фото з місця події у Twitter.
Внаслідок інциденту травмовані п’ятеро робітників. Більше того, стан одного з них важкий. Рух потягів залізничним тунелем призупинили, а частину рейсів направили альтернативним маршрутом.
Джерело: 24 Канал
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