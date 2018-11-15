18:10
15 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СНІГ В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Ледібой Путін. Руки-базуки Кадирова
      Вєсті Кремля
      21:52, 14 листопада
      Вєсті.UA. Темні сили Пашинського. 100 років самотності Литвина
      Вєсті.UA
      20:10, 14 листопада
      Кошерна їжа, ручки Parker та Олег Винник: на що витрачає держбюджет влада Дніпра
      ЦРУ
      09:00, 14 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. У бій ідуть лише "старі"
      Згадати все
      23:05, 13 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      СНІГ В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      У Німеччині сталася ДТП з двома шкільними автобусами: фото

      129 Читать новость на русском
      У Німеччині трапилося ДТП з шкільними автобусами
      У Німеччині трапилося ДТП з шкільними автобусами / narodna-pravda.ua

      Два шкільних автобуси зіткнулися у баварській комуні Аммерндорф на півдні Німеччини, внаслідок аварії серйозні травми отримали щонайменше п'ять осіб.

      Про це повідомляє Bild.

      Читайте також: У Харкові військова "швидка" зіткнулася з легковиком: є постраждалі

      Лобове зіткнення автобусів сталося на дорозі між містами Цирндорф і Аммерндорф близько 13:30 за місцевим часом.

      дтп німеччина автобуси жертви
      Два шкільних автобуси зіткнулися на півдні Німеччини/ Фото з Twitter

      Відомо, що серйозно травмовані водії обох автобусів, а також троє дітей. Крім того, ще 15 дітей і підлітків мають травми середнього і легкого ступеня важкості. За попередньою інформацією, в автобусах були близько 40 осіб.

      дтп автобус німеччина
      Серйозно травмовані водії обох автобусів у ДТП у Німеччині/ Фото з Twitter

      Щоб доставити постраждалих в лікарні, використовували навіть кілька вертольотів.

      Наразі причини ДТП невідомі, також повідомляється, що в аварії постраждав автомобіль. Дорогу, де сталося ДТП, повністю перекрили.

      Нагадаємо, що внаслідок ДТП з рейсовим пасажирським автобусом у Торонто постраждало понад 25 людей. Аварія сталась приблизно о 3 дня за місцевим часом біля перехрестя Девенпорт Роуд та Басест-стріт.

      Теги: Аварії та ДТП Жертви
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Запалення легень: що таке пневмонія та чим вона небезпечна для дорослих і дітей
      сьогодні , 18:00 Запалення легень: що таке пневмонія та чим вона небезпечна для дорослих і дітей
      Олександр Бевза 81
      Зима близко, поэтому учитесь падать правильно
      сьогодні , 17:00 Зима близко, поэтому учитесь падать правильно
      Юрій Бутусов 234
      Проблемы отопления: кто виноват и что делать?
      сьогодні , 15:00 Проблемы отопления: кто виноват и что делать?
      Блог Медіа 401
      Темный тоннель вместо автобана: стоит ли брать пример с Финляндии, которая победила СССР
      сьогодні , 14:00 Темный тоннель вместо автобана: стоит ли брать пример с Финляндии, которая победила СССР
      Павло Казарін 1027
      Легалізація "євроблях": навіщо Ярошевич спалив свій Land Rover
      сьогодні , 13:00 Легалізація "євроблях": навіщо Ярошевич спалив свій Land Rover
      Тетяна Мартинюк 1493
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      В мережі показали улюблений колір людей: фото
       6 липня 2017 , 20:29
      В Індії зафіксували аномальну спеку, є жертви
       25 травня 2015 , 21:43
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук