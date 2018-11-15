У Німеччині сталася ДТП з двома шкільними автобусами: фото
Два шкільних автобуси зіткнулися у баварській комуні Аммерндорф на півдні Німеччини, внаслідок аварії серйозні травми отримали щонайменше п'ять осіб.
Про це повідомляє Bild.
Читайте також: У Харкові військова "швидка" зіткнулася з легковиком: є постраждалі
Лобове зіткнення автобусів сталося на дорозі між містами Цирндорф і Аммерндорф близько 13:30 за місцевим часом.
Два шкільних автобуси зіткнулися на півдні Німеччини/ Фото з Twitter
Відомо, що серйозно травмовані водії обох автобусів, а також троє дітей. Крім того, ще 15 дітей і підлітків мають травми середнього і легкого ступеня важкості. За попередньою інформацією, в автобусах були близько 40 осіб.
Серйозно травмовані водії обох автобусів у ДТП у Німеччині/ Фото з Twitter
Щоб доставити постраждалих в лікарні, використовували навіть кілька вертольотів.
Наразі причини ДТП невідомі, також повідомляється, що в аварії постраждав автомобіль. Дорогу, де сталося ДТП, повністю перекрили.
Нагадаємо, що внаслідок ДТП з рейсовим пасажирським автобусом у Торонто постраждало понад 25 людей. Аварія сталась приблизно о 3 дня за місцевим часом біля перехрестя Девенпорт Роуд та Басест-стріт.