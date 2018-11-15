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      В Германии произошло ДТП с двумя школьными автобусами: фото

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      В Германии произошло ДТП со школьными автобусами
      В Германии произошло ДТП со школьными автобусами / narodna-pravda.ua

      Два школьных автобуса столкнулись в баварской коммуне Аммерндорф на юге Германии, в результате аварии серьезные травмы получили по меньшей мере пять человек.

      Об этом сообщает Bild.

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      Лобовое столкновение автобусов произошло на дороге между городами Цирндорф и Аммерндорф около 13:30 по местному времени.

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      Два школьных автобуса столкнулись на юге Германии/ Фото из Twitter

      Известно, что серьезно травмированы водители обоих автобусов, а также трое детей. Кроме того, еще 15 детей и подростков имеют травмы средней и легкой степени тяжести. По предварительной информации, в автобусах были около 40 человек.

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      Серьезно травмированы водители обоих автобусов в ДТП в Германии/ Фото из Twitter

      Чтобы доставить пострадавших в больницы, использовали даже несколько вертолетов.

      Пока причины ДТП неизвестны, также сообщается, что в аварии пострадал автомобиль. Дорогу, где произошло ДТП, полностью перекрыли.

      Напомним, что в результате ДТП с рейсовым пассажирским автобусом в Торонто пострадало более 25 человек. Авария произошла примерно в 3 часа дня по местному времени возле перекрестка Девенпорт Роуд и Басест-стрит.

      Теги: Жертвы Аварии и ДТП
      Источник: 24 Канал
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