Авария с пассажирским автобусом в Канаде: много пострадавших

В результате ДТП с рейсовым пассажирским автобусом в Торонто пострадало более 25 человек.

Авария произошла примерно в 3 часа дня по местному времени возле перекрестка Девенпорт Роуд и Басест-стрит в Торонто, информируют местные СМИ.

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По данным полиции, автобус врезался в мачту городского освещения.



Автобус с пассажирами врезался в столб в Торонто

В результате столкновения пострадали 25 пассажиров, однако никто не получил серьезных повреждений.

Toronto police say 24 people will be taken to hospital after a TTC bus slammed into a hydro pole near Bathurst Street and Davenport Road. https://t.co/CUIvc4Fj4h pic.twitter.com/36daQcKOtZ — CBC Toronto (@CBCToronto) 15 листопада 2018 р.

Всего на момент аварии в салоне находилось 45 пассажиров.

Очевидцы публикуют в соцсетях фото и видео с места аварии.

Смотрите видео с места ДТП пассажирского автобуса в Торонто:

Что стало причиной аварии, полиция выясняет. Водитель автобуса рассказал журналистам, что он пытался избежать столкновения с пешеходом.