Авария с пассажирским автобусом в Канаде: много пострадавших
В результате ДТП с рейсовым пассажирским автобусом в Торонто пострадало более 25 человек.
Авария произошла примерно в 3 часа дня по местному времени возле перекрестка Девенпорт Роуд и Басест-стрит в Торонто, информируют местные СМИ.
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По данным полиции, автобус врезался в мачту городского освещения.
Автобус с пассажирами врезался в столб в Торонто
В результате столкновения пострадали 25 пассажиров, однако никто не получил серьезных повреждений.
Всего на момент аварии в салоне находилось 45 пассажиров.
Очевидцы публикуют в соцсетях фото и видео с места аварии.
Смотрите видео с места ДТП пассажирского автобуса в Торонто:
Что стало причиной аварии, полиция выясняет. Водитель автобуса рассказал журналистам, что он пытался избежать столкновения с пешеходом.