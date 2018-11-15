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      Авария с пассажирским автобусом в Канаде: много пострадавших

      51 Читати новину українською
      Автобус с пассажирами врезался в столб в Канаде
      Автобус с пассажирами врезался в столб в Канаде / Twitter

      В результате ДТП с рейсовым пассажирским автобусом в Торонто пострадало более 25 человек.

      Авария произошла примерно в 3 часа дня по местному времени возле перекрестка Девенпорт Роуд и Басест-стрит в Торонто, информируют местные СМИ.

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      По данным полиции, автобус врезался в мачту городского освещения.

      автобус канада торонто ДТП
      Автобус с пассажирами врезался в столб в Торонто

      В результате столкновения пострадали 25 пассажиров, однако никто не получил серьезных повреждений.

      Всего на момент аварии в салоне находилось 45 пассажиров.

      Очевидцы публикуют в соцсетях фото и видео с места аварии.

      Смотрите видео с места ДТП пассажирского автобуса в Торонто:

      Что стало причиной аварии, полиция выясняет. Водитель автобуса рассказал журналистам, что он пытался избежать столкновения с пешеходом.

      Теги: Аварии и ДТП Транспорт Канада
      Источник: 24 канал
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