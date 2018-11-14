В США женщина за рулем автомобиля протаранила офис: 20 пострадавших

Во вторник, 13 ноября, в штате США Нью-Джерси женщина за рулем автомобиля не справилась с управлением и протаранил офис Службы социального обеспечения. В результате аварии пострадали 20 человек.

Об этом сообщил сайт New York Daily News.

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Работники полиции сообщили, что 56-летняя женщина пыталась припарковаться, но не справилась с управлением и въехала в вестибюль здания, где в это время находились люди.

Вдруг мы услышали громкий удар, прозвучавший как взрыв. Мы посмотрели налево и увидели, как машина въехала в стену офиса и начала сбивать всех, кто был на ее пути,

– сказала свидетельница Ангела Франкс.



20 людей пострадало из-за аварии

В результате пострадали 20 человек – один из них находится в критическом состоянии, еще один в тяжелом, остальные получили незначительные травмы. Также в автомобиль находились двое детей, однако они не получили серьезные травмы.

По словам властей, авария могла быть случайной, но точная причина сейчас устанавливается следствием.

К слову, накануне 24 канал сообщал, что в Польше водитель сбил на пешеходном переходе трех гражданок Украины. В результате ДТП две женщины погибли на месте, еще одна в тяжелом состоянии находится в больнице.