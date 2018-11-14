10:07
14 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Диктаторские замашки Рогозина. Иллюзии Навального
      Вєсті Кремля
      22:41, 13 ноября
      Вести.UA. Украинцы завидуют Луценко. Политические амбиции "евробляхеров"
      Вєсті.UA
      20:04, 13 ноября
      Кошерная еда, ручки Parker и Олег Винник: на что тратит госбюджет власть Днепра
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. В бой идут только "старики"
      Згадати все
      23:05, 13 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      В США женщина за рулем автомобиля протаранила офис: 20 пострадавших

      38 Читати новину українською
      В США женщина за рулем автомобиля протаранила офис
      В США женщина за рулем автомобиля протаранила офис / АР

      Во вторник, 13 ноября, в штате США Нью-Джерси женщина за рулем автомобиля не справилась с управлением и протаранил офис Службы социального обеспечения. В результате аварии пострадали 20 человек.

      Об этом сообщил сайт New York Daily News.

      Читайте также: Украинцы погибли в ДТП в Чехии: фото, видео

      Работники полиции сообщили, что 56-летняя женщина пыталась припарковаться, но не справилась с управлением и въехала в вестибюль здания, где в это время находились люди.

      Вдруг мы услышали громкий удар, прозвучавший как взрыв. Мы посмотрели налево и увидели, как машина въехала в стену офиса и начала сбивать всех, кто был на ее пути,
      – сказала свидетельница Ангела Франкс.

      20 людей постраждало через аварію
      20 людей пострадало из-за аварии

      В результате пострадали 20 человек – один из них находится в критическом состоянии, еще один в тяжелом, остальные получили незначительные травмы. Также в автомобиль находились двое детей, однако они не получили серьезные травмы.

      По словам властей, авария могла быть случайной, но точная причина сейчас устанавливается следствием.

      К слову, накануне 24 канал сообщал, что в Польше водитель сбил на пешеходном переходе трех гражданок Украины. В результате ДТП две женщины погибли на месте, еще одна в тяжелом состоянии находится в больнице.

      Теги: Новости США Аварии и ДТП Авто
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Про страхову медицину: краще запобігти хворобі, аніж лікувати запущену
      сегодня , 08:40 Про страхову медицину: краще запобігти хворобі, аніж лікувати запущену
      Валерій Карпунцов 279
      Где в мире легализована марихуана: инфографика
      13 ноября , 23:00 Где в мире легализована марихуана: инфографика
      Олена Булан 269
      Інформаційна війна: програли чи ні?
      13 ноября , 22:00 Інформаційна війна: програли чи ні?
      Володимир Горбач 221
      Выход из Минска-2 и заморозка конфликта: что изменится после псевдовыборов на Донбассе?
      13 ноября , 21:01 Выход из Минска-2 и заморозка конфликта: что изменится после псевдовыборов на Донбассе?
      Інна Жолобович 590
      Будто появились из будущего: смартфоны, которые выглядят революционно
      13 ноября , 20:03 Будто появились из будущего: смартфоны, которые выглядят революционно
      621
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Саиф аль-Ислам Каддафи: Скоро вступит в действие новая конституция
       21 апреля 2011 , 13:28
      Браслет Cicret способен превратить руку в планшет
       10 февраля 2015 , 18:07
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук