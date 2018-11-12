01:11
13 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Комплексы Путина. Собчак против Симоньян
      Вєсті Кремля
      22:34, 12 ноября
      Вести.UA. Перевоплощение Ляшко. Месть Барни
      Вєсті.UA
      21:42, 12 ноября
      Прибыльное дело: как псевдоактивисты нещадно зарабатывают на украинцах
      ЦРУ
      09:00, 9 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Реклама: от начала до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Украинцы погибли в ДТП в Чехии: фото, видео

      158 Читати новину українською
      Смертельное ДТП с украинцами в Чехии 11 ноября 2018
      Смертельное ДТП с украинцами в Чехии 11 ноября 2018 / transkarpatia.net

      Четверо гастарбайтеров из Закарпатья погибли в аварии микроавтобуса в Чехии. Одна женщина в тяжелом состоянии была госпитализирована.

      Как пишут "Новости Закарпатья", среди погибших жители Виноградовского и Хустского районов области.

      Смотрите также: В Румынии авто влетело в торговый центр: среди пострадавших – дети

      Смертельное ДТП произошло 11 ноября в районе города Тршинец, что на востоке Чехии.

      Микроавтобус Mercedes, в котором ехали украинские заробитчане, столкнулся с грузовиком.

      ДТП українці Чехія
      Смертельное ДТП произошла с украинцами в Чехии

      В результате столкновения четверо пассажиров мини-автобуса погибли, еще одна женщина в тяжелом состоянии была госпитализирована.

      На фото с места аварии видно, что от удара и микроавтобус, и грузовик вылетели в кювет.

      ДТП Чехія українці
      Четверо украинцев погибли в ДТП в Чехии

      Украинцы погибли в ДТП в Чехии 11 ноября 2018: смотрите видео

       

      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Жертвы Новости Закарпатья Чехия
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за 12 ноября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Умер Стэн Ли: биография культового создателя комиксов Marvel
      сегодня , 00:01 Умер Стэн Ли: биография культового создателя комиксов Marvel
      Главные новости 12 ноября: старые новые главари оккупированного Донбасса, арест Павловского
      12 ноября , 23:05 Главные новости 12 ноября: старые новые главари оккупированного Донбасса, арест Павловского
      Яку небезпеку становлять Вакарчук та Зеленський на президенських виборах
      12 ноября , 23:00 Яку небезпеку становлять Вакарчук та Зеленський на президенських виборах
      Роман Кравець
      Как "долго" в Луганске помнили о теракте в Керчи
      12 ноября , 22:00 Как "долго" в Луганске помнили о теракте в Керчи
      Ольга Черненко
      Марихуана: воздействие на организм и лечебные свойства в инфографике
      12 ноября , 21:01 Марихуана: воздействие на организм и лечебные свойства в инфографике
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Последний день зимы: 10 лучших песен, которые еще надо услышать в феврале
      28 февраля , 13:01
      Бархатный сезон в аннексированном Крыму: красноречивые фото
       18 сентября 2017 , 12:28
      Аваков требует увеличения штрафов за нарушение ПДД
       22 августа , 19:13
      Стали известны подробности о новом Skoda Kodiaq RS
       23 августа , 13:01
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук