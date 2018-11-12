Украинцы погибли в ДТП в Чехии: фото, видео
Четверо гастарбайтеров из Закарпатья погибли в аварии микроавтобуса в Чехии. Одна женщина в тяжелом состоянии была госпитализирована.
Как пишут "Новости Закарпатья", среди погибших жители Виноградовского и Хустского районов области.
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Смертельное ДТП произошло 11 ноября в районе города Тршинец, что на востоке Чехии.
Микроавтобус Mercedes, в котором ехали украинские заробитчане, столкнулся с грузовиком.
Смертельное ДТП произошла с украинцами в Чехии
В результате столкновения четверо пассажиров мини-автобуса погибли, еще одна женщина в тяжелом состоянии была госпитализирована.
На фото с места аварии видно, что от удара и микроавтобус, и грузовик вылетели в кювет.
Четверо украинцев погибли в ДТП в Чехии
Украинцы погибли в ДТП в Чехии 11 ноября 2018: смотрите видео