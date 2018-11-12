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      Українці загинули в ДТП у Чехії: фото, відео

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      Смертельна ДТП з українцями у Чехії
      Смертельна ДТП з українцями у Чехії / transkarpatia.net

      Четверо заробітчан із Закарпаття загинули в аварії мікроавтобуса у Чехії.

      Як пишуть "Новини Закарпаття", серед загиблих жителі Виноградівського та Хустського районів області.

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      Смертельна ДТП сталась 11 листопада в районі міста Тршінець, що на сході Чехії.

      Мікроавтобус Mercedes, в якому їхали українські заробітчани, зіткнувся з вантажівкою.

      ДТП українці Чехія
      Смертельна ДТП сталась з українцями у Чехії

      Внаслідок зіткнення четверо пасажирів міні-буса загинули, ще одна жінка у важкому стані була госпіталізована.

      На фото з місця аварії видно, що від удару і мікроавтобус, і вантажівка злетіли в кювет.

      ДТП Чехія українці
      Четверо українців загинули у ДТП в Чехії

      Українці загинули у ДТП в Чехії: дивіться відео

       

      Теги: Новини України Чехія Новини Закарпаття Жертви Аварії та ДТП
      Джерело: 24 Канал
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