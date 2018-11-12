Українці загинули в ДТП у Чехії: фото, відео
Четверо заробітчан із Закарпаття загинули в аварії мікроавтобуса у Чехії.
Як пишуть "Новини Закарпаття", серед загиблих жителі Виноградівського та Хустського районів області.
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Смертельна ДТП сталась 11 листопада в районі міста Тршінець, що на сході Чехії.
Мікроавтобус Mercedes, в якому їхали українські заробітчани, зіткнувся з вантажівкою.
Смертельна ДТП сталась з українцями у Чехії
Внаслідок зіткнення четверо пасажирів міні-буса загинули, ще одна жінка у важкому стані була госпіталізована.
На фото з місця аварії видно, що від удару і мікроавтобус, і вантажівка злетіли в кювет.
Четверо українців загинули у ДТП в Чехії
Українці загинули у ДТП в Чехії: дивіться відео
Джерело: 24 Канал
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