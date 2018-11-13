В Чехии в страшном ДТП погибли четверо украинцев из Закарпатья. В социальных сетях пользователи публикуют фото двух жертв аварии.

24 Канал сообщал, что 11 ноября четверо гастарбайтеров из Закарпатья погибли в аварии микроавтобуса в Чехии. Удар был настолько сильным, что и микроавтобус, и грузовик вылетели в кювет.

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В социальных сетях пользователи распространяют фото двух погибших в ужасном ДТП в Чехии. Из комментариев понятно, что женщина на фото – молодая мама. Автор статьи объясняет, что на фото изображены его близкие родственники.

Министерство иностранных дел подтвердило гибель четырех украинцев в жутком ДТП в Чехии. Сейчас консул решает вопрос о возвращении тел погибших в Украину.

Украинцы погибли в ДТП в Чехии 11 ноября 2018: смотрите видео

Напомним, что в Польше в селе Сарнув Силезского воеводства водитель сбил на пешеходном переходе трех гражданок Украины. В результате ДТП две женщины погибли на месте, еще одна в тяжелом состоянии находится в больнице.