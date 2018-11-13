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      Фото украинцев, погибших в ДТП в Чехии, выложили в сеть

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      ДТП в Чехии с украинцами: фото погибших 11 ноября 2018
      ДТП в Чехии с украинцами: фото погибших 11 ноября 2018 / Politeka

      В Чехии в страшном ДТП погибли четверо украинцев из Закарпатья. В социальных сетях пользователи публикуют фото двух жертв аварии.

      24 Канал сообщал, что 11 ноября четверо гастарбайтеров из Закарпатья погибли в аварии микроавтобуса в Чехии. Удар был настолько сильным, что и микроавтобус, и грузовик вылетели в кювет.

      Читайте также: Украинцы погибли в ДТП в Чехии: фото, видео

      В социальных сетях пользователи распространяют фото двух погибших в ужасном ДТП в Чехии. Из комментариев понятно, что женщина на фото – молодая мама. Автор статьи объясняет, что на фото изображены его близкие родственники.

      Министерство иностранных дел подтвердило гибель четырех украинцев в жутком ДТП в Чехии. Сейчас консул решает вопрос о возвращении тел погибших в Украину.

      Украинцы погибли в ДТП в Чехии 11 ноября 2018: смотрите видео

       

      Напомним, что в Польше в селе Сарнув Силезского воеводства водитель сбил на пешеходном переходе трех гражданок Украины. В результате ДТП две женщины погибли на месте, еще одна в тяжелом состоянии находится в больнице.

      Теги: Новости Украины Новости Закарпатья Жертвы Чехия Аварии и ДТП
      Источник: 24 Канал
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