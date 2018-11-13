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      В Польше водитель на переходе сбил трех украинок, две женщины погибли

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      В Польше в ДТП погибли две украинки
      В Польше в ДТП погибли две украинки / Фото из открытых источников

      В Польше в селе Сарнув Силезского воеводства водитель сбил на пешеходном переходе трех гражданок Украины. В результате ДТП две женщины погибли на месте, еще одна в тяжелом состоянии находится в больнице.

      Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на местных правоохранителей.

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      Авария, по словам полиции, произошла еще вечером 10 ноября. 36-летний местный житель на автомобиле Hyundai Tucson на освещенном пешеходном переходе сбил трех женщин.

      После удара авто одна из женщин упала в канаву, вторая оказалась на противоположной стороне проезжей части, а третья упала под колеса автомобиля марки Volkswagen, которая ехала позади Hyundai Tucson. Последнюю, 46-летнюю женщину госпитализировали. Она находится в тяжелом состоянии. На месте погибли 44-летняя и 39-летняя женщины,
      – говорится в сообщении.

      Известно, что водитель иномарки был трезв, но у него взяли кровь, чтобы проверить, не был ли он под воздействием наркотиков.

      Правоохранители выдвинули мужчине обвинения через два дня после ДТП. Сейчас виновнику грозит до восьми лет лишения свободы.

      Напомним, 11 ноября четверо заробитчан из Закарпатья погибли в аварии микроавтобуса в Чехии. Удар был настолько сильным, что и микроавтобус, и грузовик вылетели в кювет.

      Теги: Новости Украины ДТП в Польше с украинцами Новости Польши Жертвы Аварии и ДТП
      Источник: 24 Канал
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