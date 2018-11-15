Аварія з пасажирським автобусом у Канаді: багато постраждалих
Внаслідок ДТП з рейсовим пасажирським автобусом у Торонто постраждало понад 25 людей.
Аварія сталась приблизно о 3 дня за місцевим часом біля перехрестя Девенпорт Роуд та Басест-стріт у Торонто, інформують місцеві ЗМІ.
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За даними поліції, врізався в мачту міського освітлення.
Автобус з пасажирами врізався у стовп у Торонто
Внаслідок зіткнення постраждало 25 пасажирів, проте ніхто не зазнав серйозних ушкоджень.
Загалом на момент аварії у салоні перебувало 45 пасажирів.
Очевидці публікують у соцмережах фото і відео з місця аварії.
Дивіться відео з місця ДТП пасажирського автобуса у Торонто:
Що стало причиною аварії, поліція з’ясовує. Водій автобуса розповів журналістам, що він намагався уникнути зіткнення з пішоходом.