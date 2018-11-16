В Італії виник скандал між віце-прем'єрами: відома причина

Між заступником прем'єр-міністра Луїджі Ді Майо та міністром внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні загострився конфлікт через побудову установок для спалювання сміття.

Конфлікт спровокував "напруженість в уряді", йдеться на сайті ANSA.

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Конфлікт між коаліційними партнерами загострився 16 листопада після того, як Сальвіні виступив за встановлення сміттєспалювальних установок для побутового сміття в кожній провінції в південному регіоні Кампанія. У цьому регіоні дуже великою проблемою є незаконне спалювання відходів.

Мені шкода, що виник цей скандал зі сміттєспалювальними установками, оскільки він ґрунтується на питанні, яке не повинно підніматися, бо воно відсутнє в урядовому контракті,

– зазначив Луїджі Ді Майо.

Окрім того, Ді Майо заявив, що побутове сміття не має нічого спільного з нелегальним спалюванням, оскільки ця проблема здебільшого стосується промислових відходів. Регіону потрібні заводи для компостування, для переробки механічних відходів, а не використання сміттєспалювальних установок.