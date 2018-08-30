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В Италии за решеткой находится более сотни украинцев

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В тюрьмах Италии находятся больше сотни украинцев
В тюрьмах Италии находятся больше сотни украинцев / Фото из открытых источников

В итальянских тюрьмах находится 108 украинцев, обвиняемых в нелегальной перевозке мигрантов. Среди них есть лица, которые признаны потерпевшими.

Об этом уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова написала в Facebook после встречи с послом Италии в Украине Давиде Ла Чечилия.

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Денисова отмечает, что среди них есть лица, которые признаны потерпевшими от торговли людьми.

Пятерых из них уже освободили из-под ареста по решению суда. Сейчас МИД работает над тем, кто еще попадает под это определение, и готовит соответствующие документы,
– отметила она.

Омбудсмен подчеркнула необходимость принимать во внимание информацию от Украины во время судебных разбирательств. Кроме того, Денисова обратилась к послу с просьбой повлиять на Россию в вопросе возвращения украинских политзаключенных домой.

Напомним, двух граждан Украины арестовали за перевозку 44-х афганских мигрантов в Италии.

Теги: Новости Украины Новости России арест Украинцы в плену РФ Иммигранты
Источник: 24 Канал
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