В Италии за решеткой находится более сотни украинцев
В итальянских тюрьмах находится 108 украинцев, обвиняемых в нелегальной перевозке мигрантов. Среди них есть лица, которые признаны потерпевшими.
Об этом уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова написала в Facebook после встречи с послом Италии в Украине Давиде Ла Чечилия.
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Денисова отмечает, что среди них есть лица, которые признаны потерпевшими от торговли людьми.
Пятерых из них уже освободили из-под ареста по решению суда. Сейчас МИД работает над тем, кто еще попадает под это определение, и готовит соответствующие документы,
– отметила она.
Омбудсмен подчеркнула необходимость принимать во внимание информацию от Украины во время судебных разбирательств. Кроме того, Денисова обратилась к послу с просьбой повлиять на Россию в вопросе возвращения украинских политзаключенных домой.
Напомним, двух граждан Украины арестовали за перевозку 44-х афганских мигрантов в Италии.
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