В Италии задержали украинцев, которые пытались ограбить полицейского

Итальянская полиция арестовала двух граждан Украины за нападение и попытку ограбления полицейского в Риме.

Об этом сообщает Il Messaggero.

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Отмечается, в четверг вечером полицейский, находившийся вне службы, ехал на окраине Рима в районе Пренестина, когда у него врезалась машина, в которой находились два человека.

Водитель второй машины вышел из автомобиля, чтобы оценить нанесенный ущерб, а потом сел за руль и пытался уехать с места ДТП. Когда полицейский подошел к их машине, показал удостоверение и представился, пассажир авто попытался вырвать из рук документы.

Пытаясь задержать двух мужчин, полицейский получил удар кулаком по лицу. Нарушителей удалось задержать полицейскому патрулю, который находился неподалеку.

Арестованными оказались двое граждан Украины 33 и 40 лет. Их доставили в полицейский участок и предъявили обвинение в попытке ограбления и сопротивлении должностному лицу.