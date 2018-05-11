В Італії затримали українців, які намагалися пограбувати поліцейського

Італійська поліція заарештувала двох громадян України за напад і спробу пограбування поліцейського в Римі.

Про це повідомляє Il Messaggero.

Читайте також: Чоловік застрелив прямо в серце: ЗМІ сповістити про ще одну гучну смерть українки в Італії

Зазначається, в четвер увечері поліцейський, що перебував поза службою, їхав на околиці Риму в районі Пренестіна, коли в нього врізалася машина, в якій знаходилися двоє людей.

Водій другої машини вийшов з автомобіля, щоб оцінити завдані збитки, а потім сів за кермо і намагався поїхати з місця ДТП. Коли поліцейський підійшов до їх машини, показав посвідчення і представився, пасажир авто спробував вирвати з його рук документи.

Намагаючись затримати двох чоловіків, поліцейський отримав удар кулаком по обличчю. Порушників вдалися затримати поліцейському патрулю, який знаходився неподалік.

Заарештованими виявилися двоє громадян України 33 і 40 років. Їх доставили в поліцейську дільницю і висунули звинувачення у спробі пограбування і опорі посадовій особі.