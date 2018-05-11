20:21
13 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
12°C
15°C 8°C
  • понеділок
    17°C 11°C
  • вівторок
    22°C 11°C
  • середа
    23°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Вчетверте цар. Майський указ
Вєсті Кремля
19:39, 12 травня
Вєсті. UA. Жир. Принцеса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:43, 12 травня
Шахраї дістались до ОСББ: у чому небезпека для мешканців багатоквартирного будинку
ЦРУ
09:13, 9 травня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Жахіття радянських витверезників
Згадати все
22:54, 11 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

В Італії затримали українців, які намагалися пограбувати поліцейського

394 Читать новость на русском
Італійська поліція
Італійська поліція / Фото з вільних джерел

Італійська поліція заарештувала двох громадян України за напад і спробу пограбування поліцейського в Римі.

Про це повідомляє Il Messaggero.

Читайте також: Чоловік застрелив прямо в серце: ЗМІ сповістити про ще одну гучну смерть українки в Італії

Зазначається, в четвер увечері поліцейський, що перебував поза службою, їхав на околиці Риму в районі Пренестіна, коли в нього врізалася машина, в якій знаходилися двоє людей.

Водій другої машини вийшов з автомобіля, щоб оцінити завдані збитки, а потім сів за кермо і намагався поїхати з місця ДТП. Коли поліцейський підійшов до їх машини, показав посвідчення і представився, пасажир авто спробував вирвати з його рук документи.

Намагаючись затримати двох чоловіків, поліцейський отримав удар кулаком по обличчю. Порушників вдалися затримати поліцейському патрулю, який знаходився неподалік.

Заарештованими виявилися двоє громадян України 33 і 40 років. Їх доставили в поліцейську дільницю і висунули звинувачення у спробі пограбування і опорі посадовій особі.

Теги: Новини України Поліція Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 11 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
сьогодні, 20:02 Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
Сергій Лещенко 94
Україну чекають пожежі
сьогодні, 19:01 Україну чекають пожежі
Юрій Одарченко 283
Новий скандал: як Порошенко намагається сподобатися американському лідеру Дональду Трампу
сьогодні, 17:00 Новий скандал: як Порошенко намагається сподобатися американському лідеру Дональду Трампу
1888
Чим Уганда відрізняється від Росії?
сьогодні, 16:00 Чим Уганда відрізняється від Росії?
Ольга Бродська 1151
Як провести до парламенту більшість представників суспільства, а не олігархів
сьогодні, 15:00 Як провести до парламенту більшість представників суспільства, а не олігархів
Єгор Соболєв 467
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук