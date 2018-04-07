В Ивано-Франковске хотят штрафовать за популярную советскую традицию

В департаменте жилищной, коммунальной политики и доброустроя Ивано-Франковского городского совета хотят ввести штрафы за побелку бордюров и столбов.

Об этом сообщает местное издание "Город".

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"В новых правилах доброустроя, которые ожидают утверждения, за это (побелку бордюров и столбов – 24) наказывать. Это бесполезное расходование времени и ресурсов", – подчеркнул директор департамента Михаил Смушак.

По его словам, коммунальщики города от такой практики отказались. Однако, до сих пор "в городе еще белят на своей территории структурные подразделения культуры и медицины".

Штрафы за такие действия горсовет должен принять на сессии городского совета в мае.

К слову, Киевская власть получит полномочия штрафовать недобросовестных водителей и эвакуировать автомобили, оставленные в местах, где парковка запрещена. Суммы штрафов будут достаточно высокими.