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В Ивано-Франковске открыли Центр современных технологий компании ВОЛЯ

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Качественные услуги и отличный сервис. В Ивано-Франковске открыли Центр современных технологий компании ВОЛЯ.

Этот провайдер работает уже в 36 городах Украины. В Ивано-Франковске появился в прошлом году. Сейчас ВОЛЯ предлагает своим абонентам самые современные интерактивные сервисы.

"Мы решили год назад, потому что, конечно, мы хотим предлагать наши услуги и Ивано-Франковске. Видели возможность купить активы одной компании не только ивано-франковской. Но это состояние для нас – это недостаточно. Мы хотим всегда лучшее качество, мы инвестировали еще в городе, и сейчас готовы предлагать лучшие услуги", – сказал СЕО компании ВОЛЯ Джордж Жембери.

А еще компания предоставляет клиентам услугу мобильного приложения Volia TV для планшетов и смартфонов.

"Мы можем в любом месте, подключившись под мобильный Интернет, просматривать в онлайн-трансляции телеканалы на планшетах и смартфонах. Аналогично – с записью предыдущих дней и предыдущих недель", – рассказал директор ивано-франковского филиала компании ВОЛЯ Михаил Бабельский.

Абоненты компании имеют возможность просматривать каналы в отличном качестве. И получать доступ к уникальному контенту.

"Это телеканалы, это поставщики известных фильмов, это локальные производители контента. И поскольку мы работаем легально, то всегда даем возможность потребителю смотреть самые лучшие продукты от нас", – отметила директор по маркетингу компании ВОЛЯ Виктория Цомая.

По случаю открытия Центра клиентам предлагали акционный пакет услуг – Интернет и телевидение всего за 69 гривен в месяц.

Теги: Новости Ивано-Франковска Интернет
Источник: 24 Канал
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