В Івано-Франківську відкрили Центр сучасних технології компанії ВОЛЯ

Якісні послуги та відмінний сервіс. В Івано-Франківську відкрили Центр сучасних технологій компанії ВОЛЯ.

Цей провайдер вже працює у 36 містах України. В Івано-Франківську з'явився торік. Нині своїм абонентам ВОЛЯ пропонує найсучасніші інтерактивні сервіси.

"Ми вирішили рік тому, бо, звичайно, ми хочемо пропонувати наші послуги та Івано-Франківську. Бачили можливість купити активи однієї компанії не тільки Івано-Франківської. Але цей стан для нас – це недостатньо. Ми хочемо завжди кращу якість, ми інвестували ще в місті, і зараз готові пропонувати кращі послуги", – сказав СЕО компанії ВОЛЯ Джордж Жембері.

А ще компанія надає клієнтам послугу мобільного додатку Volia TV для планшетів та смартфонів.

"Ми можемо в любому місці, під’єднавшись під мобільний Інтернет, переглядати в онлайн-трансляції телеканали на планшетах і смартфонах. Аналогічно – із записом попередніх днів і попередніх тижнів", – розповів директор Івано-Франківської філії компанії ВОЛЯ Михайло Бабельський.

Абоненти компанії мають змогу переглядати канали у відмінній якості. Та отримувати доступ до унікального контенту.

"Це телеканали, це постачальники відомих фільмів, це локальні виробники контенту. І оскільки ми працюємо легально, то завжди даємо можливість споживачеві дивитися найкращі продукти від нас", – зазначила директор з маркетингу компанії ВОЛЯ Вікторія Цомая.

З нагоди відкриття Центру клієнтам пропонували акційний пакет послуг – Інтернет та телебачення всього за 69 гривень на місяць.