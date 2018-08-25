В пятницу, 24 августа, в Ивано-Франковске открыли первое христианское кафе "Небо".

Об этом сообщило издание "Курс".

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Отмечается, что в настоящее время кафе работает в тестовом режиме – без цен. Каждый посетитель заведения самостоятельно определяет, сколько он готов заплатить.

Заведение открыли две супружеские пары. Один из соучредителей Тарас Халак рассказывает, что дизайном занимался Ярема Стецик.

Мы все христиане, но принято как-то стесняться этого, – говорит Халак. – Но стесняться нечего, надо пропагандировать христианство. Как христианское кафе, мы предлагаем территорию свободных цен – люди могут попробовать и заплатить, сколько им подскажет сердце,

– сказал Тарас Халак.

В кафе все здороваются "Слава Иисусу Христу". Также работает детская зона.