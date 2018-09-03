В изоляторе на Запорожье произошел массовый бунт заключенных: известна причина

В Мелитополе на Запорожье, в изоляторе временного содержания 2 сентября узники пытались устроить бунт.

Об этом сообщает местный сайт 061.ua. со ссылкой на пресс-секретаря полиции Запорожской области Екатерину Людвик.

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На место выезжало руководство полиции и прокуратуры области. По информации правоохранителей, причиной бунта стал запрет передач в изолятор.

Продолжаются проверки, открыто уголовное производство за сопротивление правоохранительным органам,

– сообщила пресс-секретарь полиции.

Кроме того, Екатерина Людвик отреагировала на информацию о якобы "попытке массового суицида", которую распространяли местные СМИ:



"Никакого массового суицида не было. Была попытка бунта", – заверила она.

Напомним, ранее в Бориспольской исправительной колонии № 119 обнаружили бактерии группы кишечной палочки в еде для осужденных.