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      В Израиле мужчина испугался конца света и вернул похищенный им артефакт

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      В Израиле мужчина вернул в музей артефакт, который похитил 15 лет назад. Он подумал, что именно из-за него начался коронавирус, который, по его мнению, приведет к концу света.

      Чоловік викрав з музею ядро, розміром з шар для боулінгу. Його використовували приблизно 2 тисячі років тому у битвах між жителями Єрусалиму і римськими легіонерами. Крадій передав артефакт через посередника, зазначили у фейсбуці музею.

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      За словами посередника, його знайомий викрав артефакт, коли був молодий. З того часу він одружився, має дітей, а ядро "давило на його серце".

      Під час прибирання він знову наткнувся на цей камінь і зрозумів, що прийшов час очистити свою совість. Через поширення коронавірусу він відчув, що кінець світу не за горами,
      – цитує посередника пресслужба парку.

      Станом на 22 березня в Ізраїлі підтвердили 945 випадків захворювання на коронавірус, одна людини померла, 37 людей одужали. 

      Головне про коронавірус у світі

      • Коронавірус почав розповсюджуватися з Китаю, саме там зафіксували перший випадок захворювання. Наразі пік епідемії у Китаї уже пройшов. Від коронавірусу вилікувалися майже 70 тисяч інфікованих.
      • Тепер Китай допомагає й іншим країнам, які охопив коронавірус. Зокрема, гуманітарну допомогу з Китаю вже отримувала Італія, а згодом отримає Україна.
      • У США почали випробування вакцини від коронавірусу на людях. Раніше китайські вчені виявили ще один препарат, який допомагає при коронавірусі.
      • 19 березня прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху оголосив про жорстке посилення карантинних заходів щодо стримування коронавірусу. Заборона на вихід з будинку без поважної причини діятиме протягом тижня і може бути продовжена.

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Конец света Коронавирус Covid-19 Курьезные новости Новости Израиля
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