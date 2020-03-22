17:57
22 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      В Ізраїлі чоловік злякався кінця світу і повернув викрадений ним артефакт

      -
      В Ізраїлі чоловік повернув до музею артефакт, який викрав 15 років тому / cmeuniversidad.com

      В Ізраїлі чоловік повернув до музею артефакт, який викрав 15 років тому. Він подумав, що саме через нього почався коронавірус, який, на його думку, призведе до кінця світу.

      Чоловік викрав з музею ядро, розміром з шар для боулінгу. Його використовували приблизно 2 тисячі років тому у битвах між жителями Єрусалиму і римськими легіонерами. Крадій передав артефакт через посередника, зазначили у фейсбуці музею.

      Варто прочитати Ти десятий, йди на*уй: у Києві пасажир викинув контролера з тролейбуса – відео

      За словами посередника, його знайомий викрав артефакт, коли був молодий. З того часу він одружився, має дітей, а ядро "давило на його серце".

      Під час прибирання він знову наткнувся на цей камінь і зрозумів, що прийшов час очистити свою совість. Через поширення коронавірусу він відчув, що кінець світу не за горами,
      – цитує посередника пресслужба парку.

      Станом на 22 березня в Ізраїлі підтвердили 945 випадків захворювання на коронавірус, одна людини померла, 37 людей одужали. 

      Головне про коронавірус у світі

      • Коронавірус почав розповсюджуватися з Китаю, саме там зафіксували перший випадок захворювання. Наразі пік епідемії у Китаї уже пройшов. Від коронавірусу вилікувалися майже 70 тисяч інфікованих.
      • Тепер Китай допомагає й іншим країнам, які охопив коронавірус. Зокрема, гуманітарну допомогу з Китаю вже отримувала Італія, а згодом отримає Україна.
      • У США почали випробування вакцини від коронавірусу на людях. Раніше китайські вчені виявили ще один препарат, який допомагає при коронавірусі.
      • 19 березня прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху оголосив про жорстке посилення карантинних заходів щодо стримування коронавірусу. Заборона на вихід з будинку без поважної причини діятиме протягом тижня і може бути продовжена.

      Суми штрафів за порушення карантину
      Суми штрафів за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу

      Філарет заявив, що гомосексуалізм став причиною коронавірусу: відео
      сьогодні
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Кінець світу Коронавірус Covid-19 Курйозні новини Новини Ізраїля
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:50 Новини про коронавірус 22 березня: військові патрулюватимуть вулиці українських міст
      Емал Набі
      сьогодні , 16:00 Робота з дому може бути ефективною: поради від компанії Google
      Блог Медіа
      сьогодні , 15:08 Актор воєнної драми "Черкаси" звернувся до Зеленського: відверте інтерв'ю з творчою групою
      Катерина Петренко
      сьогодні , 13:52 Відомий український легкоатлет Дмитренко потрапив у жахливу ДТП і потребує допомоги
      Софія Кулай
      сьогодні , 12:58 Коронавірус і релігія: чи гріх не ходити до церкви
      Анатолій Яворський
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук