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В Израиле освободили из тюрьмы 17-летнюю икону палестинских протестов

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Икона палестинских протестов, 17-летняя девушка Ахеда Тамими, уже на свободе. 29 июля она вместе со своей матерью вышла из израильской тюрьмы. Там юная активистка провела восемь месяцев – за пощечину солдату. Из-за своего поступка Тамими стала символом борьбы палестинцев с Израилем.

Ахед Тамими и ее маму выпустили из тюрьмы утром 29 июля. Военные перевезли их к границе с Палестинскими территориями. Там уже ждала толпа сторонников с плакатами и палестинскими флагами. В родном селе Наби-Салах девушку также встретили как героиню.

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Толпа провожала Тамими до ее дома. На плакате, висящем на стене дома, изображен 21-летний двоюродный брат Тамими. Он погиб в июне во время столкновений с израильскими военными.

Мы продолжим сопротивление, пока не завершится оккупация. Женщины, находящиеся в тюрьме, – сильные. И я всех благодарю за поддержку.
– заявила активистка Ахед Тамими.

После теплых поздравлений активистка посетила могилу палестинского лидера Ясира Арафата. После этого в Рамалле встретилась с Президентом Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом. Он назвал девушку символом борьбы палестинцев за свободу и независимость. Сама же активистка говорит: хочет бороться за права палестинцев и поэтому станет юристом.

Я планирую изучать право, чтобы поднять вес моей страны на международных форумах и чтобы рассказывать о делах заключенных палестинцев  всему миру и на международных судах,
– отметила Тамими.

На весь мир Ахед Тамими прославилась благодаря кадрам, на которых она дает пощечину израильскому военному неподалеку от своего дома. Солдата она атаковала после того как узнала, что он серьезно ранил ее 15-летнего двоюродного брата. Инцидент сняла мать Ахед и выложила видео в соцсети. Обеих затем арестовали.

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В Израиле 17-летнюю активистку считают провокаторшей и угрозой для сдерживания палестинских протестов. А они в последнее время все чаще происходят на границе с сектором Газа. Конфликт обострился 14 мая, в день открытия посольства США в Иерусалиме. Во время столкновений израильские военные открыли огонь по протестующим. Тогда погибли почти 60 палестинцев.

Теги: Палестина Новости Израиля
Источник: 24 канал
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