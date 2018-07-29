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В Ізраїлі звільнили з в'язниці 17-річну ікону палестинських протестів

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Ікона палестинських протестів, 17-річна дівчина Ахед Тамімі, вже на свободі. 29 липня вона разом зі своєю матір'ю вийшла з ізраїльської тюрми. Там юна активістка провела вісім місяців – за ляпас солдату. Через свій вчинок Тамімі стала символом боротьби палестинців з Ізраїлем.

Ахед Тамімі та її маму випустили з в'язниці зранку 29 липня. Військові перевезли їх до кордону з Палестинськими територіями. Там вже чекав натовп прихильників з плакатами та палестинськими прапорами. У рідному селі Набі-Салах дівчину також зустріли як героїню.

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Натовп проводжав Тамімі аж до її оселі. На плакаті, що висить на стіні будинку зображений 21-річний двоюрідний брат Тамімі. Він загинув у червні під час сутичок з ізраїльськими військовими.

Ми продовжимо спротив доти, поки не завершиться окупація. Жінки, що перебувають у в'язниці, - сильні. І я всім дякую за підтримку.
– заявила активістка Ахед Тамімі.

Після теплих привітань активістка відвідала могилу палестинського лідера Ясіра Арафата. Після цього у Рамаллі зустрілася з Президентом Палестинської національної адміністрації Махмудом Аббасом. Він назвав дівчину символом боротьби палестинців за свободу та незалежність. Сама ж активістка каже: хоче виборювати права палестинців і тому стане юристом.

Я планую вивчати право, щоби підняти вагу моєї країни на міжнародних форумах і щоби розповідати про справи ув'язнених палестинців всьому світові та на міжнародних судах,
– наголосила Тамімі.

На весь світ Ахед Тамімі прославилася завдяки кадрам, на яких вона дає ляпаса ізраїльському військовому неподалік свого дому. Солдата вона атакувала після того як дізналася, що той серйозно поранив її 15-річного двоюрідного брата. Інцидент зафільмувала мати Ахед і виклала відео в соцмережі. Обох потім заарештували.

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В Ізраїлі 17-річну активістку вважають провокаторкою та загрозою для стримування палестинських протестів. А вони останнім часом все частіше відбуваються на кордоні з Сектором Гази. Конфлікт загострився 14 травня, у день відкриття посольства США у Єрусалимі. Під час сутичок ізраїльські військові відкрили вогонь по протестувальниках. Тоді загинуло майже 60 палестинців.

Теги: Новини Ізраїля Палестина
Джерело: 24 канал
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