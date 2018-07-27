В Ізраїлі поліцейські увірвалися в мечеть

В Ізраїлі поліцейські увійшли в мечеть Аль-Акса на Храмовій горі в Єрусалимі після збройного зіткнення з молодими людьми в масках.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте також: В ізраїльському поселенні сталася кривава різанина: палестинець з ножем убив 2 осіб

У поліції зазначили, що кілька десятків людей забарикадувалися в мечеті і ігнорували вимогу покинути будівлю. Керівництво наказало поліції увійти в мечеть.

Газета The Jerusalem Post повідомляє, що зіткнення між мусульманами та ізраїльськими силами безпеки розпочалися біля Храмової гори після п'ятничної молитви. Відзначається, що, коли вона скінчилася, протестувальники почали кидати в поліцію "коктейлі Молотова".

Повідомляється, що для розгону бунтівників поліція використовувала світлошумові гранати і затримала кілька людей. Наразі влада відновила доступ для туристів і віруючих до Храмовій горі.