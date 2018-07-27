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В ізраїльському поселенні сталася кривава різанина: палестинець з ножем убив 2 осіб

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В ізраїльському поселенні Адам сталася кривава різанина: на жителів напав палестинець із ножем
В ізраїльському поселенні Адам сталася кривава різанина: на жителів напав палестинець із ножем / reuters

26 липня в ізраїльському поселенні Адам сталася кривава різанина. Палестинець із ножем накинувся на перехожих, в результаті нападу загинуло двоє осіб, одна людина отримала поранення.

27 липня палестинський нападник проник в ізраїльське поселення на окупованому Західному березі Йордану, інформує Reuters.

Він завдав смертельних ударів ножем одному чоловікові та поранив ще двох. В результаті, одна людина померла на місці інциденту, інша – в лікарні. Третє жертва нападу наразі госпіталізована.

Як пишуть у виданні, нападника вбив мешканець поселення, вистріливши у нього із вогнепальної зброї.

Терорист проник у поселення та поранив ножем трьох цивільних. Нападника було застрелено,
– заявили у ізраїльській армії.

Додамо, що напад було здійснено у поселенні Адам. Воно розташоване між Єрусалимом та столицею Палестини – містом Рамалла – на окупованій Ізраїлем території Західного берега річки Йордан.

Нагадаємо, загострення між Сектором Гази і Ізраїлем поновилися в грудні 2017 року. Після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про рішеннявизнати Єрусалим столицею Ізраїлю. Палестинці ж вважають його своїм містом. І розірвали переговори з Ізраїлем. Додамо, що частина лідерів ЄС, Туреччина і низка арабських держав розкритикували таке рішення Трампа.

Теги: Жертви Новини Ізраїля Палестина Обстріли у Газа Теракт
Джерело: 24 Канал
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