В израильском поселении произошла кровавая резня: палестинец с ножом убил 2 человек
26 июля в израильском поселении Адам произошла кровавая резня. Палестинец с ножом набросился на прохожих, в результате нападения погибли двое человек, один человек получил ранение.
27 июля палестинский нападавший проник в израильское поселение на оккупированном Западном берегу Иордана, передает Reuters.
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Он нанес смертельные удары ножом одному мужчине и ранил еще двух. В результате, один человек скончался на месте инцидента, другой – в больнице. Третье жертва нападения в настоящее время госпитализирована.
Как пишут в издании, нападавшего убил житель поселения, выстрелив в него из огнестрельного оружия.
Террорист проник в поселение и ранил ножом трех гражданских. Нападавшего застрелили,
– заявили в израильской армии.
Добавим, что нападение было совершено в поселении Адам. Оно расположено между Иерусалимом и столицей Палестины – городом Рамалла – на оккупированной Израилем территории Западного берега реки Иордан.
Напомним, обострение между Сектором Газы и Израилем возобновилось в декабре 2017 года. После того, как президент США Дональд Трамп объявил о решении признать Иерусалим столицей Израиля. Палестинцы же считают его своим городом. И разорвали переговоры с Израилем. Добавим, что часть лидеров ЕС, Турция и ряд арабских государств раскритиковали такое решение Трампа.