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В израильском поселении произошла кровавая резня: палестинец с ножом убил 2 человек

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В израильском поселении Адам произошла кровавая резня: на жителей напал палестинец с ножом
В израильском поселении Адам произошла кровавая резня: на жителей напал палестинец с ножом / reuters

26 июля в израильском поселении Адам произошла кровавая резня. Палестинец с ножом набросился на прохожих, в результате нападения погибли двое человек, один человек получил ранение.

27 июля палестинский нападавший проник в израильское поселение на оккупированном Западном берегу Иордана, передает Reuters.

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Он нанес смертельные удары ножом одному мужчине и ранил еще двух. В результате, один человек скончался на месте инцидента, другой – в больнице. Третье жертва нападения в настоящее время госпитализирована.

Как пишут в издании, нападавшего убил житель поселения, выстрелив в него из огнестрельного оружия.

Террорист проник в поселение и ранил ножом трех гражданских. Нападавшего застрелили,
– заявили в израильской армии.

Добавим, что нападение было совершено в поселении Адам. Оно расположено между Иерусалимом и столицей Палестины – городом Рамалла – на оккупированной Израилем территории Западного берега реки Иордан.

Напомним, обострение между Сектором Газы и Израилем возобновилось в декабре 2017 года. После того, как президент США Дональд Трамп объявил о решении признать Иерусалим столицей Израиля. Палестинцы же считают его своим городом. И разорвали переговоры с Израилем. Добавим, что часть лидеров ЕС, Турция и ряд арабских государств раскритиковали такое решение Трампа.

Теги: Жертвы Теракт Обстрелы в Газа Палестина Новости Израиля
Источник: 24 Канал
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