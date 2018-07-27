В израильском поселении произошла кровавая резня: палестинец с ножом убил 2 человек

26 июля в израильском поселении Адам произошла кровавая резня. Палестинец с ножом набросился на прохожих, в результате нападения погибли двое человек, один человек получил ранение.

27 июля палестинский нападавший проник в израильское поселение на оккупированном Западном берегу Иордана, передает Reuters.

Читайте также: ХАМАС заявил о прекращении огня с Израилем в Секторе Газы

Он нанес смертельные удары ножом одному мужчине и ранил еще двух. В результате, один человек скончался на месте инцидента, другой – в больнице. Третье жертва нападения в настоящее время госпитализирована.

Как пишут в издании, нападавшего убил житель поселения, выстрелив в него из огнестрельного оружия.

Террорист проник в поселение и ранил ножом трех гражданских. Нападавшего застрелили,

– заявили в израильской армии.

Добавим, что нападение было совершено в поселении Адам. Оно расположено между Иерусалимом и столицей Палестины – городом Рамалла – на оккупированной Израилем территории Западного берега реки Иордан.

Напомним, обострение между Сектором Газы и Израилем возобновилось в декабре 2017 года. После того, как президент США Дональд Трамп объявил о решении признать Иерусалим столицей Израиля. Палестинцы же считают его своим городом. И разорвали переговоры с Израилем. Добавим, что часть лидеров ЕС, Турция и ряд арабских государств раскритиковали такое решение Трампа.