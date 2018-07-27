В Израиле полицейские ворвались в мечеть

В Израиле полицейские вошли в мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме после вооруженного столкновения с молодыми людьми в масках.

Об этом сообщает Reuters.

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В полиции отметили, что несколько десятков человек забаррикадировались в мечети и игнорировали требование покинуть здание. Руководство приказало полиции войти в мечеть.



Газета The Jerusalem Post сообщает, что столкновения между мусульманами и израильскими силами безопасности начались у Храмовой горы после пятничной молитвы. Отмечается, что, когда она кончилась, протестующие начали бросать в полицию "коктейли Молотова".



Сообщается, что для разгона мятежников полиция использовала светошумовые гранаты и задержала несколько человек. Сейчас власть возобновила доступ для туристов и верующих к Храмовой горе.