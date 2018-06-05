В Израиле предотвратили покушение на премьера Нетаньяху

Служба безопасности Израиля ("Шабак") задержала членов террористической ячейки, которые планировали совершить покушение на жизнь премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Спецоперация по задержанию террористов прошла 24 апреля.

Об этом сообщает Haaretz с ссылкой на официальное сообщение организации.

В результате спецоперации был арестован житель лагеря для палестинских беженцев на имя Мохаммед Джамаль Рашде и другие подозреваемые, имена которых не разглашаются.

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По информации службы безопасности Израиля, террористами руководил "народный фронт освобождения Палестины" с территории Сирии. Однако члены организации не получили денег от организаторов теракта, поскольку их задержали на начальном этапе планирования покушения.

Отмечается, что террористы планировали атаку на посольство США в Иерусалиме, а также покушение на Биньямина Нетаньяху, мэра Иерусалима Нира Барката и других высокопоставленных чиновников.