В Ізраїлі запобігли замаху на прем’єра Нетаньяху

Служба безпеки Ізраїлю ("Шабак") затримала членів терористичного осередку, які планували скоїти замах на життя прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньяху. Спецоперація із затримання терористів пройшла 24 квітня.

Про це повідомляє Haaretz посиланням на офіційне повідомлення організації.

В результаті спецоперації був заарештований житель табору для палестинських біженців на ім'я Мохаммед Джамаль Рашде та інші підозрювані, імена яких не розголошуються.

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За інформацією служби безпеки Ізраїлю, терористами керував "народний фронт звільнення Палестини" з території Сирії. Проте члени осередку не отримали грошей від організаторів теракту, оскільки їх затримали на початковому етапі планування замаху.

Зазначається, що терористи планували атаку на посольство США в Єрусалимі, а також замах на Біньяміна Нетаньяху, мера Єрусалиму Ніра Барката та інших високопосадовців.