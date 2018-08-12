В Израиле состоялся многотысячный протест: акция не утихала всю ночь

В Тель-Авиве в воскресенье, 11 августа, тысячи людей вышли на улицы из-за недовольства законом о национальном Еврейском государстве.

Демонстранты на двух языках – арабском и иврите – выкрикивали слово "Равенство", передает AP.

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Скандальный закон там приняли еще в прошлом месяце. И это вызвало волну возмущения среди арабов, которые составляют 20% населения Израиля. Ведь согласно закону, Израиль провозглашается "домом еврейского народа". Единственным государственным языком остается иврит, а статус арабского языка значительно ослабляется.

Арабы считают закон расистским и утверждают, что он приведет к "смерти демократии в стране".

Мы собрались, чтобы сказать Нетаньягу и Трампу, что у нас здесь есть проблема. И они должны решить эту проблему. Этот закон – против нас, против арабского языка, против мира и против нашего будущего на этой земле,

– отметил митингующий Омар Султан.

Отметим, арабы неоднократно заявляли, что чувствуют себя в Израиле гражданами второго сорта из-за дискриминации и малым количеством привилегий в сферах соцзащиты, образования и здравоохранения.

Видео протестов в Израиле 11 августа 2018