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В Румынии возобновились антиправительственные протесты: состоялась вторая масштабная акция

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Антиправительственные протесты в Румынии
Антиправительственные протесты в Румынии / AP

Вторую масштабную антиправительственную акцию организовали в Бухаресте. На нее снова собрались десятки тысяч людей.

Они требовали отставки правительства и проведения досрочных выборов, пишет AP.

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Румыны недовольны пенсионной реформой, налоговой системой, низким уровнем развития экономики и сельского хозяйства. Стремятся к демократии и развитию отношений с Евросоюзом.

Приехали на акцию неповиновения и тысячи румын, которые уехали из страны. Они возмущены тем, что вынуждены жить и работать за границей, поскольку на родине – низкие зарплаты и коррупция.

В Румынии есть и другие проблемы, но ситуация с системой правосудия волнует меня больше всего. Я думаю, что все проблемы возникают именно из этих законов в судебной системе. Если бы у нас было прозрачное законодательство, улучшилось бы состояние других сфер, и много людей, живущих за границей, могли бы вернуться к себе на родину,
– убежден митингующий Арделеан Александру.

На этот раз обошлось без столкновений с полицией.

Накануне на многотысячном митинге пострадали более четырехсот человек. Все – из-за столкновения с правоохранителями, которые применили против демонстрантов слезоточивый газ. За неправомерные действия полицейских тамошняя генпрокуратура открыла уголовное производство.

Теги: Новости политики протесты Румыния
Источник: 24 Канал
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