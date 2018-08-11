В столкновениях с полицией в Румынии пострадали более 435 человек

Из-за силового разгона антиправительственного митинга в Бухаресте за медицинской помощью обратились более 435 человек, 45 из них госпитализировали.

Об этом со ссылкой на румынские СМИ передает "Общественное".

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Всего на протесты в столице Румынии вышли около 200 тысяч человек.

Добавим, что 10 августа в Бухаресте прошел многотысячный митинг против правящей в стране коалиции во главе с Социал-демократической партией. Люди приезжали не только из других регионов страны, но и из других европейских стран – в частности, Норвегии, Нидерландов и Испании, чтобы принять в нем участие.

Протестующие озвучили на митинге свои требования, главным из которых является – не подрывать основы независимого правосудия и не допускать к власти людей, которые имеют криминальное прошлое. Они также требуют отставки правительства и проведения досрочных парламентских выборов.